دنيا سمير غانم تفتقد والدها بشدّة بالتزامن مع عيد الأب وتناشد الدعاء لوالدتها في محنتها

عيد الأب يحل حزينا جداً لأول مرة على بنات النجم الراحل سمير غانم، فتزامناً مع هذه المناسبة، عبرت النجمة دنيا سمير غانم مجدداً عن افتقادها الكبير لوالدها حيث لا تهدأ يومياً مع شقيقتها في كتابة البوستات ونشر الصور لوالدهما الراحل منذ وفاته في 20 مايو الماضي، تزامنا ايضا مع رفع الدعاء لوالدتهما دلال عبد العزيز التي تمكث في المستشفى وما تزال حالتها غير مستقرة رغم التحسن الطفيف في وضعها الصحي.

دنيا سمير غانم تفتقد والدها بشدّة بالتزامن مع عيد الأب

الفنانة المصرية دنيا سمير غانم واصلت الدعاء اذا لوالدها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة، ويأتي ذلك تزامنا مع مناسبة عيد الأب، معربة عن اشتياقها الكبير له، فنشرت صورة عائلية وعلقت عليها كما:"ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي يا حبيبي".

كما حرصت دنيا على الدعاء لوالدتها النجمة دلال عبد العزيز بالشفاء وكتبت لها: "ربنا يشفيكي يا مامي يا حبيبتي و يقويكي.. بحبكوا أوي أوي...اللهم اشفي مرضانا و ارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين".

من جهتها، نشرت ايمي سمير غانم صورة لوالدها الراحل سمير غانم على خاصية ستوري انستجرام وأرفقتها بقلب مكسور حيث لن تحتفل مع شقيقتها لأول مرة بعيد الأب الذي يحل عليهما حزيناً جدا خاصة مع ازمة والدتها الصحية.

وكانت ايمي ظهرت يوم الجمعة وهي تزور قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم حيث تحرص على نشر بعض من الصور والفيديوهات لها أثناء الزيارة، فنشرت فيديو جديد من داخل المقابر عبرت فيه عن حالة الاشتياق للراحل سمير غانم فكتبت: "بحبك"،

آخر التطورت الصحية لدلال عبد العزيز

الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، قد كشف مؤخرًا عن تطورات مبشرة حول حالة الفنانة دلال عبد العزيز وأكد أنها بالرغم من احتياجها لجلسات الأوكسجين إلا أنها بدأت في التماثل للشفاء بعد مرور أكثر من شهر ونصف على دخولها العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر ان النجم الكبير سمير غانم توفي يوم 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى وأصيب بكورونا، ونقل على الإثر لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية بعد اصابته بالفطر الأسود.