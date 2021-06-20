يسرا اللوزي ترد بعد ضجة تقليدها للفنان محمد رمضان والأخير يتدخل

يسرا اللوزي وجهت إليها انتقادات واسعة في الساعات الأخيرة بعد نشرها صورة تقلد فيها الفنان محمد رمضان، مما جعل الفنانة المصرية ترد على هذه الانتقادات بل ويتدخل الفنان المصري للرد عليها بطريقته.

يسرا اللوزي ترد على انتقادات تقليدها لمحمد رمضان

يسرا اللوزي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" تعليقا جديدا على حملة الهجوم عليها بعدما قامت بتقليد النجم المصري محمد رمضان وظهرت دوت الخليج تقوم بحركته الشهيرة التي تشير لكونه رقم واحد، وعلى الرغم من الشكل الطريف الذي ظهرت به الفنانة يسرا اللوزي لكنها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بعض من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك محبي الفنان محمد رمضان، لتوجه يسرا اللوزي رسالة جديدة للمنتقدين تطالبهم فيها بالصمت وعدم التدخل، حيث أوضحت أن ما قامت به يأتي بحس فكاهي وليس تطاول فكتبت النجمة المصرية: "الناس مبقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل أوي! اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت..شكرا"

محمد رمضان يتدخل بعد الهجوم على يسرا اللوزي

يسرا اللوزي بعدما وجهت ردها للعديد من متابعيها ساندها كذلك أصدقائها في الوسط الفني وفق مقدمتهم الفنانة هند عبدالحليم التي علقت على رسالة زميلتها وطلبت منها عدم التركيز في التعليقات السلبية التي يكتبها البعض فكتبت: "سيبك منهم مش هنخلص الناس نفوسها بقت صعبة و مريضة ربنا يهديهم".

محمد رمضان كان له رد فعل على الصورة التي نشرتها الفنانة يسرا اللوزي وسعت فيها لتقليده، حيث أعاد نشر الصورة مرة أخرى على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" في رسالة واضحة منه لمساندته ليسرا اللوزي وتفهمه تعليقها الطريف على الصورة التي نشرتها لنفسها والتي كتبت عليها: "لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة"، يسرا اللوزي قامت دوت الخليج الأخر بإعادة نشر تعليق محمد رمضان للتأكيد على عدم وجود أي أزمة بينهما.

فيلم "ليلة العيد" أحدث الأعمال السينمائية ليسرا اللوزي

يسرا اللوزي لا تزال مستمرة في تصوير أحدث أعمالها السينمائية خلال هذه الفترة، حيث بدأت منذ أيام تصوير فيلم "ليلة العيد" الذي تشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما والسينما وهو الفيلم الذي يجمع كل من الفنانة يسرا، وريهام عبدالغفور، وسميحة أيوب، سيد رجب، وعبير صبري، ويسرا اللوزى، وهنادى مهنى، ونهى صالح، ومحمد لطفى، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.