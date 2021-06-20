الإعلامية الكويتية حبيبة العبدالله تكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل أول أعمالها الدرامية

حبيبة العبدالله الإعلامية والكاتبة الكويتية تحدثت عن تجربتها الدرامية الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة القادمة، كما كشفت عن تفاصيل الدعم والمساندة الواسعة من قبل زوجها الفنان الكويتي عبدالله التركماني لها.

سبب تأخر حبيبة العبدالله في تقديم أول عمل درامي لها

حبيبة العبدالله أوضحت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" سبب ابتعادها عن الكتابة الدرامية على الرغم من طبيعة دراستها في معهد الفنون المسرحية في قسم النقد والأدب، حيث أكدت أن الزواج وعملها الإعلامي كانوا من أسباب تأخرها في خطوة الكتابة للدراما فقالت حبيبة العبدالله: "تخرجت من معهد الفنون المسرحية عام 2016 من قسم الأدب والنقد بتقدير امتياز وكنت الأولى على دفعتى والجميع منذ تخرجي يحفزونني من أجل بداية رحلتي مع الكتابة، لكن بسبب أنني تزوجت بعد شهر واحد فقط من تخرجي تأجلت الخطوة، نتيجة انشغالي المستمر بالعائلة بالإضافة لعملي كمقدمة برامج منذ 15 سنة في التلفزيون الكويتي، لكن كان هدفي الكتابة منذ بداية مشواري".

تفاصيل مسلسل "ميزان" للكاتبة حبيبة العبدالله

حبيبة العبدالله أكدت على أهمية أن تقدم عمل جيد يشارك فيه مجموعة من النجوم المميزين، بغض النظر على جهة عرضه سواء كانت منصة رقمية أو على التليفزيون، كما أشادت بالتحضيرات فيما يخص مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "ميزان" ومكون من 8 حلقات، وسوف يعرض على إحدى المنصات الرقمية فقالت حبيبة العبدالله: "لا اهتم أن يصبح عملي الأول على منصة رقمية أو على شاشة التليفزيون بل الأهم بالنسبة لي أن أقدم عمل درامي وينفذ بواسطة مجموعة من النجوم قادرين على توصيل رسالة العمل، بالإضافة إلى أن المنصات الرقمية بات لديها حضور قوي في كل منزل، وسعيدة بأن هذا العمل لقى قبول لدى العديد من النجوم، بالإضافة للدعم الذي حصلت عليها من قبل شركة الإنتاج بقيادة المنتج عبدالله عبدالرضا".

حبيبة العبدالله رفضت الإفصاح عن معلومات مسلسلها الجديد، لكنها أوضحت أن المسلسل ينتمي لنوعية الأكشن والغموض،فقالت: "لا استطيع أن اكشف تفاصيل كثيرة عن العمل الجديد الذي لا ينتمي للدراما الاجتماعية بل هو دراما تنتمى لنوعية الاكشن والغموض، لأن هذه النوعية التي أفضلها، ودائما أقرا أعمال لكاتبات يكتبن بعقل رجل او العكس".

حبيبة العبدالله عن زوجها عبدالله التركماني: "يدعمني بشكل مستمر"

حبيبة العبدالله أشادت بدور زوجها الفنان والمخرج عبدالله التركماني، ومساندته لها خلال الفترة الماضية، كما أكدت أنه سوف يشارك كذلك في بطولة أحدث أعمالها الدرامية فقالت :"الأصل بين الزوجين هو الدعم والتقدير والاحترام، وزوجي الفنان عبدالله التركماني رجل داعم بشكل مستمر، وهناك توافق فكري بينا بالإضافة لدعمه لي على المستوى النفسي، فعندما قرأ أول حلقة من (ميزان) ساندني بشكل كبير، فلم اكن امتلك مكتب خاص بي في منزلي، فحرص على توفير مكتب خاص وتهيئة الأجواء المناسبة من أجل الكتابة"، وأضافت حبيبة عبدالله: "لم أعرض على زوجي المشاركة في العمل الجديد، لكن الشركة المنتجة دوت الخليج من قامت بترشيحه لأحد الأدوار".