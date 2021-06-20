انطباعات زائر إلى عمان «3»

في ثقافة وفنون 20 يونيو,2021

هيثم نافل والي:

تدرجنا في انطباعاتنا حول مشاهداتنا للسلطنة حتى وصلنا اليوم للجزء الذي يتطرق إلى الحياة المعيشية التي يحياها الفرد داخل عُمان.. فالحرية هي قوة الإرادة على العمل والصمود والتحدي، وهذا ما لمسناه بشكل واضح وجلي في المجتمع العُماني.. الكل يحاول أن يبني حجرا لبلده، وهنا تكمن العبرة.. الحرص على مجتمعهم.

كما هو معروف، الحياة لا تقوم إلا على أساس الاقتصاد؛ ولا يخال لنا بأننا نبالغ إذا قلنا بأن الاقتصاد هو عماد الحياة.. فهو السياسة، والاجتماع، والفن، والأدب، والقانون، والحياة برمتها. الاقتصاد هو الذي يوجه أي أمة في خط سيرها، ويحدد لها حتى نسبة الجريمة داخلها، بالزيادة أو بالنقصان؛ فالدول الفقيرة تتنازل عن مقومات الحياة الأساسية من أجل الحياة ذاتها! هكذا هو الاقتصاد، وكما يقال، إذا فشلت الثورة في مجتمع ما لن ينتكس إذا كان الأخير يملك كيس المال!

تعودنا أثناء رحلاتنا لدول مختلفة بأن تكون عملتنا الأوروبية عالية القيمة، نستطيع أن نشتري ونتسوق ما نشاء في البلد الذي نزوره بحكم قوة العملة التي بحوزتنا، لكن الأمر يختلف عندما تطأ أقدامك أرض السلطنة! أي والله، فالريال الواحد يساوي تقريباً اثنين وربع اليورو، وفي أوقات يعمل اثنين ونصف اليورو، وعليه فنحن كأوروبيين نعتبر فقراء عندما نصل إلى السلطنة وذلك لقوة قيمة الريال العُماني مقارنةً ببقية العملات العالمية كالدولار واليورو.. لكن للأمر زاوية أخرى للنظر، فما هو الغالي، وما هو الرخيص لو قارنا أسعار تلك السلع مع الدول التي أتينا منها؟ هذا هو السؤال المهم..

قبل أن نستدرج في التفاصيل نود أن نشير إلى بساطة المسؤول العُماني وتواضعه الشديد الذي يجعلك تخجل لأنه يتسم بهذا التواضع الذي لم نجده إلا في أرقى بلدان العالم المتحضر الذي فيه يعتبر المسؤول الحكومي نفسه موظفاً فقط لا غير.. ففي يوم كنا في جلسة في أحد المطاعم بصحبة صديق عُماني وفي لحظة قدم لنا أحد أقربائه لنتعرف عليه وهو يقول: وزير البيئة السابق.. استغربنا الموقف، فليس هناك حماية ولا ضجة حوله، ورحب بنا الرجل بكل أريحية وبساطة ثم أشار لنا بصديقه القادم معه، فعرفنا بأن الأخير كان عضو مجلس الشورى العُماني، وما هي إلا لحظات حتى تبادلنا أرقام الهواتف وبدأت فيما بعد مراسلاتنا التي كانت وما تزال تعبر عن فرحة جميع الأطراف بهذا التعارف الصادق المعبر الجميل..

يا الله، لا نستطيع أن نتحدث عن أمور السلطنة إلا إذا وردنا بعض الأمثلة الحية التي تتعلق بطيبة ناسها: ففي يوم اتصل بنا أحدهم وهو يقول: هذه هي ابنتي التي اسمها “ ود “ تحب أن تلقي عليكم شعراً.. استغربنا ذلك، فود لا تتجاوز الخامسة من العمر، رفيعة، رقيقة، ودمها محبوب ويقال بالعراقي، دمها يلعب! تهادى صوتها عبر الهاتف كنغم خارج من ثقوب ناي! استمعنا لها ونحن نزداد إعجاباً بموهبتها الربانية. في حين تعرفنا على أحدهم في بداية زيارتنا الأولى، ثم وبعد أن جلسنا في الفندق بسبب الحجر الصحي للقادمين الجدد طلبنا منه بأن يجلب لنا بعض الفاكهة والخضار، ولم يقصر معنا، احضر لنا أكثر مما طلبنا ورفض بإصرار رهيب أن يأخذ حق مشترياتنا، ولم يأخذ منا إلا بعد طلوع الروح! وعندما ذهبنا في رحلة إلى مدينة صلالة رائعة الجمال، خلابة الطبيعة وفي آخر يوم من سفرنا بغية رجوعنا إلى مسقط بالطائرة طلبنا برجاء من صاحب مكتب تأجير السيارات أن يوصلنا إلى المطار ومن هناك يأخذ سيارته التي كنا قد استأجرناها، رحب الرجل بطلبنا وأقلنا إلى المطار بكل ممنونية، وهناك رفض رفضاً قاطعاً بأن يأخذ حق توصيله لنا، وهو يردد كالمسحور: أنتما ضيوفنا، وهذا واجبنا تجاهكما، ثم غادرنا وكأنه لم يفعل شيئا البته!.. لنرجع إلى النقطة التي توقفنا عندها؛ فأسعار الفاكهة والخضار تختلف عن أسعار بقية السلع والمواد الأخرى عندما نقارنها بما هو موجود في البلدان التي نقيم فيها.. فتعتبر تلك الأسعار زهيدة جداً، في حين أغلب المواد المستوردة باهظة الثمن. الأكل في المطاعم بشكل عام رخيص، لكن القهوة غالية، والمعجنات كذلك. الوقود سعره لا يذكر، والحلاقة أجمل من قيمتها لا يوجد.. الغرامات المرورية عالية نسبياً. الخطأ لا يتم التسامح معه. هكذا هو فكر البلدان الراقية، مع العلم بأن متوسط راتب الشخص الأوروبي يقدر بثلاثة أضعاف معدل الراتب العُماني، هذا يدل على قوة قيمة العملة من جانب، وإلى الصعوبات التي يواجهها الفرد من جانب آخر.. فالمشاريع في السلطنة على قدم وساق، الغالبية العظمى تدور حول رحى المشاريع التجارية: قروض، أيدي عاملة، بناء، تطوير، ناهيك عن أمر أساسي في كل هذه العملية، فنسبة الأيدي العاملة الأجنبية تصل تقريباً إلى نفس عدد سكان السلطنة.

أكثر شيء وقفنا عنده أثناء رحلتنا في السلطنة هو اكتشافنا الوضع العام لإقامة الأجنبي على أرض عُمان، فقد رأيناهم قسمين: الأول غني جداً كصاحب أكبر محلات التسوق في السلطنة من أصول هندية، وفقير معدم يعمل لخدمة صاحب المشروع لقاء الأكل والشرب والسكن وقيمة رمزية تعادل مئة ريال عُماني كراتب شهري مع ضمان إقامته للخدمة.

من جانب آخر الذي لفت انتباهنا هو قوة شخصية المرأة العُمانية.

يا سلام عليها..

كنا نقول بأن المرأة الألمانية قوية، ولها من الحرية التي تتجاوز في أحيان على حرية الرجل، واهتماماتها متنوعة لا حدود لطاقتها، لكننا اكتشفنا بأن المرأة العُمانية تتمتع بصفات لم نرها من قبل في شخصيات نسائية أخرى التقينا بهن..

فهي بالعادة حازمة، حاسمة، حريصة، واعية، مفكرة، عاملة، مربية، مسؤولة عن تصرفاتها، وحركاتها، وميولها، ومواهبها. تعرف متى تتحدث، ومتى تسكت. تجيد لغة الكلام، متعلمة، من ذوي أصحاب الشهادات الجامعية العليا، ولها دور بارز في الأسرة قبل أن يكون لها دور في المجتمع.. وهذا من أفضل ما أعجبنا في السلطنة. فالأرض التي تمنح للرجل العُماني مجاناً من قبل الدولة تمنح للمرأة تماماً. فحقها محفوظ بسلطة القانون، لذلك، نراها تمارس دورها الريادي دون خوف، أو تردد، أو وجل، بل على العكس، نراها في كل مكان، بشكلها، وزيها، وشخصيتها الجميلة المتميزة، وتدخل في نقاشات متنوعة، ولا تخجل من قول رأيها. الحرية في عرفنا، إرادة وتفكير، والمرأة العُمانية جسدت ذلك بحرفية ومهارة عالية الجودة! وأقرب مثال على ما ذكرناه، عندما زرنا متحفاً تراثياً شيدته أمرأة عُمانية وفاءً لأبيها، فجمعت مقتنياته وأشياءه، وكتبه وعمرت بيته القديم وجعلته قبلة للزائرين من كل أنحاء العالم وتديره بنفسها، وتقدم فيه القهوة والتمر مجاناً وكل هذا وفاء لذكرى أبيها الذي تعتبره قدوة تسير على خطاه، سعيدة بإنجازها، متفائلة بعملها، ولا تطلب غير رضا الله سبحانه وتعالى.