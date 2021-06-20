وكالة الأنباء العمانية تدشن سلسلة قصص من أروقة المتحف الوطني

مسقط – العُمانية:

تدشن وكالة الأنباء العُمانية وبالتعاون مع المتحف الوطني اليوم سلسلة قصص متحفية مرئية تحت عنوان (من أروقة المتحف الوطني) تتوزع مفرداتها بين اللقى الأثرية والصناعات الحرفية والمخطوطات والوثائق والمراسلات والمطبوعات القديمة والطوابع البريدية ومجسمات للسفن والمراكب وأدوات الملاحة البحرية والاسلحة التقليدية. كما تغطي السلسلة المجسمات المتحفية فائقة الدقة للقلاع والحصون والمباني التاريخية واللقى المتصلة بالعمارة والآلات والأدوات والمعدات الزراعية وما يتصل بالأفلاج والنقود والعملات الورقية والمعدنية والخزف والأثاث والفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية والآلات والأدوات الموسيقية. وتهدف الوكالة من خلال عرض هذه السلسلة التي تبث يوم الاثنين من كل اسبوع إلى إبراز الأبعاد الحضارِية لعُمان في الجانب الثقافي والتاريخي ودعم وتعزيز رسالة المتحف التعليمية والثقافية والإِنسانية. ويعد المتحف الوطني العُماني من أبرز المعالم والمؤسسات الثقافية الحديثة في السلطنة، والذي يعرض التراث الإنساني في شبه الجزيرة العربية منذ أقدم مستوطنة إنسانية والتي يعود تاريخها إلى حوالي مليوني سنة إلى يومنا هذا. كما يعد المتحف الوطني مَعلمًا سياحيًّا وصرحًا ثقافيًّا بارزًا في العاصمة مسقط، وتحديدًا في قلب مدينة مسقط التاريخية، وبمساحة إجمالية تبلغ حوالي 13700 متر مربع، افتتُح في عام 2016م ويحتوي على 14 قاعة تضم عددًا كبيرًا من المعروضات واللقى والآثار القيمة.

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