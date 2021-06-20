رقصة طريفة وحضور كبير للنجوم في زفاف الفنان حسن أبو الروس على غادة والي..بالفيديو

الممثل حسن أبو الروس ومصممة الجرافيك، خطف حفل زفافهما الأنظار بسبب الأجواء الجديدة والغريبة التي سيطرت عليه، حيث أقيم الحفل في مدينة الملاهي بالعاصمة المصرية القاهرة، وبحضور جمع كبير من النجوم.

رقصات طريفة لغادة والي وحسن أبو الروس في حفل زفافهما

حسن أبو الروس وغادة والي انتشرت لهما في الساعات الماضية العديد من الفيديوهات الجديدة التي تكشف عن أجواء حفل زفافهما الذي أقيم في مدينة الملاهي، وارتدى فيه العريس ملابس غريبة وغير رسمية، لكن يبدو أن قراره جاء بناء على الأفكار التي اراد تنفيذها هو وعروسه غادة والي في الحفل، حيث رقص الثنائي بشكل طريف على أنغام أكثر من أغنية كما قاما بتنفيذ بعض الرقصات التي لفتت الأنظار بسبب روح الفكاهة التي تسيطر عليها.

حضور كبير من النجوم لحفل زفاف غادة والي وحسن أبو الروس

أجواء الحفل لم تتوقف عند هذا الحد بل أشعل كل من غادة والي وحسن أبو الروس الألعاب النارية أثناء رقصهما في حفل الزفاف بشكل حماسي ابهر الحضور، كما كان لأبطال مسلسل "بـ100 وش"حضور كبير فاستغلوا الفرصة للاحتفال بزميلهم عن طريق الرقص على أغنية "مليونير" وكان من أبرز الحضور من أبطال المسلسل كل من الفنانة علا رشدي، ومحمد عبدالعظيم، ومصطفى درويش، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

كما تواجد أيضا العديد من النجوم في حفل زفاف الفنان حسن أبو الروس كان من بينهم الفنان باسم سمرة، والإعلامية منى الشاذلى، وبشرى وزوجها، وليلى أحمد زاهر، وعمر السعيد وعمر الشناوي، وأسماء جلال، وتوني ماهر، ومحمود الليثي.

معلومات عن غادة والي وحسن أبو الروس

غادة والي زوجة الفنان الشاب حسن أبو الروس تخرجت من الجامعة الألمانية عام 2011، وهي من مواليد 1990، وتعمل كمصممة جرافيك وسافرت إلى إيطاليا من أجل استكمال دراستها في جامهة فلورنسا، وهناك بدات رحلتها مع النجاح حيث دخلت في عام 2017 قائمة أفضل 30 مصمم تحت سن الـ30 في أوروبا.

الفنان حسن أبو الروس قد شارك في العديد من الأعمال خلال الفترة الماضية والتي كان من آخرها مسلسل "بنت السلطان" مع الفنانة روجينا وباسم سمرة، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، كما أنه حقق شهرة واسعة بسبب مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" في موسم رمضان قبل الماضي، وكان أحد أفراد عصابة "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

واشتهر حسن أبو الروس أيضاً بعمله في مجال الإعلانات سواء كصاحب أفكار إعلانات أو مشارك في التمثيل والغناء، بالإضافة إلى عمله في مجال الموسيقى وأطلق عدة كليبات وأغاني له وأبرزها "شيكالستك" و"كولونية على الجرح" وقدم بها محتوى كوميدي وطريف في أغانيه.