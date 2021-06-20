إحتفالات عيد الأب تنطلق .. نور اللبنانية تكشف عن صور مميزة مع والدها ووسام بريدي يتلقى معايدة مميزة من زوجته

احتفالات عيد الأب انطلقت بين مشاهير العرب في الساعات الماضية حيث بدأ عدد منهم بالإحتفال بهذه المناسبة السعيدة من خلال نشر صورهم مع آبائهم ومعايدتهم، الى جانب توجيه رسائل التهنئة لكل الآباء، بينما تمر الذكرى حزينة على البعض حيث استذكروا آبائهم الراحلين بهذا اليوم.

نور اللبنانية

الفنانة نور اللبنانية استعادت أجمل لحظاتها التي رافقها والدها بها في احدى محطات حياتها حيث نشرت صورا من زفافها بصحبة والدها وتوجهت برسالة شكر كبيرة له بمناسبة عيد الأب وكتبت له :" حب الأب هو رباط لا ينفصل. منذ يوم ولادتنا، نحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض. يوم واحد لا يكفي لتكريم الأب، كم أنت مميز حقا بابا".

ريم السعيدي

مقدمة البرامج وعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بدأت احتفالاتها بعيد الأب حيث نشرت مجموعة صور ترصد لحظات متنوعة لها مع زوجها وطفلتيها وتوجهت برسالة لزوجها قائلة :" كل عيد أب وانت احلى واطيب واحن أب بالكون. الله يخليلنا ياك ويعطيك الصحة حتى تضل دائما الاب المثالي وسندنا وحبيبنا بهالدنيا . من دونك ما كنت بكون بهالقوة ولا كنت تحملت هالمسؤولية مثل ما انا ما حملتها اليوم، انت مصدر قوتنا و املنا".

رابعة الزيات

الإعلامية رابعة الزيات احتفلت بمناسبة عيد الأب بشكل مختلف عن الأعوام السابقة بعدما انتصر زوجها والأب لطفليها، على فيروس كورونا، وذلك عقب دخوله العناية الفائقة في الفترة الأخيرة، فنشرت رابعة صورة عائلية وعلقت قائلة :"هالسنة #عيد_الأب غير كل السنين ، لأنك رجعتلنا بخير وسلامة يا روح البيت، بعودتك رجعتلنا الروح ، خليك بخير وخليك بالبيت ،لانك بيت القصيد وقصيدة البيت ، أنا ودالي وكنز منحبك كتير وكل عيد وانت معنا".

نجل راغب علامة

خالد علامة، نجل الفنان راغب علامة، احتفل بمناسبة عيد الأب على طريقته حيث نشر مجموعة صور له مع والده ترصد مراحل عمرية مختلفة لهما وتعكس الحنان المتبادل بينهما على مر السنوات، وعايد والده متمنيا له السعادة والحب الدائم الذي يغمر عائلتهم.

انجي كيوان

الإعلامية المصرية انجي كيوان احتفلت بمناسبة عيد الأب مع زوجها وطفليها حيث نشرت صورة عائلية لهم متوجهة بالتهاني لكل الآباء.

مصطفى الآغا

الإعلامي مصطفى الآغا أحيا عيد الأب بطريقة حزينة حيث نشر صورة لوالده الراحل وتذكره بهذا اليوم وعلق قائلاً :"رحمك الله يا والدي وفي كل يوم اتذكرك وادعو لك كفين للدعاء #يوم_الاب_العالمي".

يوسف الخال

الفنان اللبناني يوسف الخال احتفل بعيد الأب بطريقة مميزة حيث روى تفاصيل ما حدث معه بهذا اليوم وكتب: "سألت بنتي قديش بتحبّيني؟ جاوبتني برسم أربعة قلوب.. ليش أربعة؟ الله وحده العليم" وأرفق التدوينة بصورة له أظهر الرسومات على يده.