وفاة المنتج والمخرج المصري هاني جرجس فوزي

هاني جرجس فوزي المنتج والمخرج المصري أعلن عن وفاته مساء اليوم في خبر صادم لجميع محبيه الذين نعوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل وفاة المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي

هاني جرجس فوزي المنتج والمخرج المصري تم الإعلان عن وفاته عقب الانتهاء من مراسم دفنه في الساعات الماضية، حيث لم تكشف عائلة المخرج الراحل عن أي تفاصيل حتى الآن تخص أسباب الوفاة، والمخرج الراحل خلال الأيام الماضية قد نشر بعض المنشورات عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، مما يشير أن الوفاة قد وقعت بشكل مفاجئ، وقد نعى المخرج والمنتج الراحل الفنانة سيمون التي نشرت عبر حسابها على "تويتر" صورة له وعلقت عليه قائلة: "وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي.. الله يرحمه يارب".

أهم الأعمال التي قدمها الراحل هاني جرجس فوزي

هاني جرجس فوزي هو نجل المنتج الراحل جرجس فوزي وقد قدم خلال مسيرته مع الفن العديد من الأعمال التي قام بإخراجها وكذلك إنتاجها، حيث بلغ عدد الأعمال التي قدمها في رحلته 30 عمل كان من أبرزها فيلم "الحب الأول" الذي تم عرضه في عام 1999 وشارك في بطولته وقتها العديد من النجوم الشباب من بينهم الفنان مصطفى قمر، ومنى زكي، وحنان ترك، وهاني رمزي، وطارق لطفي.

كما قام بإنتاج مجموعة من الأعمال المهمة لكبار النجوم وعلى رأسهم الفنانة نادية الجندي حيث انتج فيلم "الأمبراطورة" عام 1999، وفيلم "امرأة فوق القمة" عام 1997، وانتج كذلك فيلم "الجنتل" للفنان محمود عبدالعزيز، وفيلم "الكلام في الممنوع" للفنان نور الشريف، و"قصاقيص العشاق" للفنانة نبيلة عبيد، كما يعتبر فيلم "أحاسيس" الذي قام بإخراجه الراحل من أبرز الأعمال التي قدمها للشاشة كمخرج حيث أن العمل قد أثار جدلا واسعا عند عرضه.

آخر الأعمال التي قدمها المخرج والمنتج الراحل هاني جرجس

هاني جرس فوزي كان آخر عمل قام بإنتاجه هو فيلم "توتي فروتي" والذي شارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب في عام 2017، وتوقف الراحل عن إنتاج أو إخراج أي عمل في السنوات الماضية، لكن تردد أنه كان يستعد للعودة من جديد للسوق السينمائي.

يذكر أن آخر عمل قام بإخراجه هو فيلم " جرسونيرة" والذي شارك في بطولته كل من الفنانة غادة عبدالرزاق ، ونضال الشافعي والذي تم عرضه في عام 2013،