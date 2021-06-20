تكريم أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة 2021 وبشرى أول المهنئين

أحمد السقا تم الإعلان عن منحه جائزة الإنجاز الإبداعي على هامش الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي والتي من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر القادم بمدينة الجونة بمصر، لينضم النجم المصري لقائمة النجوم الذين حصلوا على الجائزة في الدورات السابقة.

منح أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان الجونة

مهرجان الجونة أعلن على صفحته الرسمية على "انستجرام" عن منح الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي التي يمنحها المهرجان في كل دورة لنجم عربي أو عالمي، وقد جاء بيان مهرجان الجونة مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبه الفنان أحمد السقا خلال مسيرته الفنية الطويلة والتي استحق من خلالها نيل الجائزة.

فجاء البيان: "يمنح مهرجان الجونة السينمائي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2021 للنجم المصري تقديرا لرحلته الفنية الاستثنائية ومساهمته المتميزة في صناعة السينما. ‎يعتبر السقا رائد سينما الحركة الحديثة في الشرق الأوسط، وتعتبر مسيرته السينمائية غنية بالأداءات المتنوعة والناجحة، سواء بتقديمه لأفلام الحركة أو الكوميديا أو الرومانسية، فهو يؤدي كل دور بتفان هائل وإخلاص نادر، الأمر الذي يثبت ندرة موهبته".

بشرى تهنئ أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي

مهرجان الجونة كشف كذلك عن موعد دورته الجديدة حيث أكد أنها سوف تقام بداية من يوم 14 وحتى 22 أكتوبر 2021، كما أوضح البيان أن هناك العديد من التفاصيل فيما يخص الدورة الجديدة سوف يتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة، وحرصت الفنانة بشرى على تهنئة الفنان أحمد السقا على تكريمه في مهرجان الجونة وحصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي فكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "مبروك جائزة الانجاز الإبداعي للنجم احمد السقا زميلي وصديقي الغالي من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة".

أحمد السقا احتفل كذلك بالإعلان عن تكريمه حيث نشر مجموعة من التعليقات التي نشرها محبيه والمقربين منه، ومن بينهم نجله ياسين السقا الذي نشر تعليقا يقدم فيه التهنئة لوالده قال فيه: "تستحق الجائزة يا أسطورة".

عادل إمام أبرز النجوم الحاصلين على جائزة الإنجاز الإبداعي

جائزة الإنجاز الإبداعي يقدمها مهرجان الجونة بشكل سنوي حيث حصل على الجائزة في الدورات السابقة للمهرجان أكثر من نجم مصري وعالمي من بينهم الفنان خالد الصاوي، ومحمد هنيدي، وكذلك النجم الكبير عادل إمام، وكان آخر عمل شارك في بطولته الفنان أحمد السقا مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركه البطولة فيه كل من الفنان أمير كرارة، ومي عمر، وإدوارد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.