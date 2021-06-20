رد حاسم وقوي من إلهام الفضالة على اتهامها بـ"الفبركة" بسبب صورتها المركبة

إلهام الفضالة بعدما أثيرت ضجة عقب نشرها لصورة مركبة لها، تسببت في انتقادات خلال الساعات الماضية لكون الفنانة الكويتية لم تشر إلى مصدر الصورة، لكن الأخيرة قررت أن ترد على الانتقادات التي طالتها بشكل مختلف، من خلال تعليق حاسم وقوي.

إلهام الفضالة ترد على انتقادات صورتها المركبة

إلهام الفضالة نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة مركبة لها، وذلك بعد حملة الانتقادات التي طالتها بعدما نشرت صورة لوجهها على جسد فتاة أكثر نحافة قامت بتصميمها إحدى المعجبات بالفنانة الكويتية لكن سرعان ما انتشرت الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلهام الفضالة اتهمت باقتباس الصورة وعدم ذكر مصدرها، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات حيث أعادت نشر الصورة وأكدت انها في العادة تنشر الصور التي يقوم محبيها بتصميمها فكتبت: "عموما الفانزات دائما يصممون وينزلون وأنا أحب تصاميمهم وأنزل لهم".

إلهام الفضالة تنشر مجموعة صور مركبة لها

إلهام الفضالة هاجمت أيضا المنتقدين وتحديدا بعدما قامت مصممة الصورة بتوضيح موقفها، حيث أكدت أن فكرة التصميم تعود لرغبتها في الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الكويتية وأنها كانت ترغب في هذا بحسن نية، وأن الفنانة الكبيرة نشرت الصورة بسبب تواضعها في التعامل مع محبيها، وأكدت أن الانتقادات التي تعرضت لها إلهام الفضالة ظلم كبير ،لترد الأخيرة على ذلك فكتبت: "خرعتوا البنت".

كام قامت إلهام الفضالة بنشر أكثر من صورة مركبة جديدة بشكل طريف لتؤكد أنها لم تتأثر بحملة الانتقادات وانها سوف تستمر في نشر الصور التي يصممها لها محبيها، كما علقت على إحدى الصور التي نشرتها فكتبت: "اخذ هذه الصورة تهبل، بس لا نشيل توقيع الفانز حرام يتعبون على التصميم".

إلهام الفضالة تشارك في عمل مسرحي جديد

إلهام الفضالة أعلنت عن مشاركتها في عمل مسرحي جديد يحمل عنوان "جناب الماما" والذي لم تكشف الكثير عن تفاصيله، وهو عمل يجمع العديد من نجوم الدراما الكويتية ومن بينهم الفنانة إيمان فيصل، والعمل من تأليف مريم القلاف، وإخراج محمد الشطي.

إلهام الفضالة قد بدأت التحضيرا للجزء الثاني من مسلسل "أمينة حاف" والذي تم الإعلان بعض المعلومات عنه في الفترة الماضية، حيث أن العمل يشارك في بطولته معظم نجوم الجزء الأول، كما أنه سوف يعرض في شهر رمضان 2022، وكان الجزء الأول من المسلسل قد حقق نجاحا كبيرا عند عرضه في شهر رمضان الماضي.