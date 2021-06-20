دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الأب.. وتهدي كلمات مؤثرة لوالدها الراحل

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أهدت الفنانة دنيا سمير غانم، كلمات مؤثرة لوالدها الذي توفي الشهر الماضي، بمناسبة يوم الأب العالمي.
ويحتفل العالم غدا الاثنين، بيوم الأب العالمي الذي يوافق 21 يونيو من كل عام.
وكتبت دنيا سمير غانم على حسابها في موقع "إنستجرام": "كل سنة وانت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم".
وأضافت مع إرفاق كلماتها بصورة للفنان الراحل: "بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي، ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي".
وفي 20 مايو الماضي، توفي الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.
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