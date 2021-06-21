بلقيس تطرح كليب أغنيتها الجديدة "انتهى".. بالفيديو

بلقيس فتحي طرحت اليوم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "انتهى"، بعد فترة من الترويج للأغنية الجديدة على مواقع التواصل، وواصلت بلقيس بالأغنية طرح أغاني ألبومها الجديد "حالة جديدة".

بلقيس تطرح أغنيتها الجديدة "انتهى"

وفاجأت الفنانة بلقيس فتحي الجمهور اليوم بطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "انتهى" على قناتها بيوتيوب، ولاقت الأغنية تفاعل كبير من قبل الجمهور بعد ترويج بلقيس للأغنية منذ أيام، إذ نشرت عدة مقاطع من كلمات الأغنية على حساباتها بمواقع التواصل قبل أن تكشف عن الأغنية الجديدة التي تواصل بها طرح أغاني ألبومها الجديد "حالة جديدة"، والأغنية من كلمات مشاري إبراهيم وألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك.

بلقيس تطرح الأغنية الرابعة من ألبومها الجديد

وتعتبر أغنية "انتهى" دوت الخليج العمل الرابع من ألبوم بلقيس 2021 "حالة جديدة"، إذ طرحت في بداية العام الجاري فيديو كليب أغنية "حالة جديدة"، قبل أن تطرح أغنية باللهجة اللبنانية "خاف علي"، وطرحت مؤخراً دويتو مع سيف نبيل في أغنية "ممكن" باللهجة العراقية، والتي لاقت نجاح كبير على يوتيوب ومواقع التواصل، وطرحت اليوم الفيديو الرابع من الألبوم في أغنية "انتهى"، وشوقت بلقيس الجمهور لبقية أغاني الألبوم في الفترة المقبلة.

ألبوم بلقيس الجديد 2021

وكانت بلقيس قد قالت في تصريحات سابقة لها إنها ستطلق في كل فترة أغنية جديدة من الألبوم وتعمل حالياً على تجهيز أغنية باللهجة المصرية وتود أن تحدث ضجة كبيرة بها وليس مجرد تجربة باللهجة المصرية، بالإضافة إلى تجهيزها لأغنية باللهجة العراقية في الفترة المقبلة، وتخطط لطرح أغاني بعدة لهجات عربية ليشمل الألبوم جميع اللهجات، ويعتبر ذلك من أبرز مفاجآت الألبوم، بعد تجربتها في اللهجة الخليجية واللبنانية.

واحتفلت بلقيس مؤخراً بعيد ميلاد ابنها تركي الثالق، ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديوهات وصور لها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد ابنها، وأظهرت ملامح ابنها لأول مرة، وظهرت بلقيس في الفيديوهات وهي تتفاعل مع الأطفال وكتبت تعليقا على الفيديو الذي قامت بنشره فكتبت: "الجلوس مع الاطفال متعة تسلينا كثير في حفلة تركي وشوفوا الحفل في سناب".