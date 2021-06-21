رامي عياش وزوجته داليدا يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما "آيانا".. صور وفيديو

رامي عياش وزوجته داليدا عياش احتفلا اليوم بعيد ميلاد ابنتهما "آيانا" الثالث، ونشر الثنائي عدة صور وفيديوهات من احتفالهما المميز بهذه المناسبة، وخطفت ابنتهما الأنظار في حفل عيد ميلادها.

ابنة رامي عياش تخطف الأنظار في حفل عيد ميلادها

ونشرت داليدا عياش، زوجة الفنان رامي عياش، عدة صور لها مع ابنتها "آيانا" أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الثالث، ووجهت داليدا عياش رسالة تهنئة إلى ابنتها في هذه المناسبة وعلقت على الصور قائلة:" ينعاد عليكي يا روحا وقلبا للماما، يا زغيرة وغنّوجة يا فرحة البيت، بتذكريني بحالي بكل شي… طبعك، قوتك، رواقك واهمّا شي حنّيتك.. إن شالله كل إيامك تكون سعادة، فرح وضحك وحب".

رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد ابنته

وشارك أيضاً الفنان رامي عياش بالاحتفال بعيد ميلاد ابنته آيانا، ونشر فيديو لها من الاحتفال، وكذلك عدة صور لها على أنغام أغنيته لها، ولاقى احتفال ابنة رامي عياش بعيد ميلادها تفاعل واسع من الجمهور وزملائه، والذين وجهوا التهنئة لابنته ومنهم الفنانة ماغي بو غصن التي علقت:" يا حبيبتي العمر كله للأميرة الحلوة"، وكذلك تهنئة من منى ابو حمزة وسابين وغيرهم، في حين علق عدد من الجمهور على الشبة بين آيان ووالديها رامي وداليدا عياش.

أعمال رامي عياش

واحتفلت أسرة رامي عياش أيضاً في شهر مارس الماضي بعيد ميلاد ابنهما "آرام" حيث نشرت داليدا عياش جلسة تصوير مع نجلها آرام عياش بمناسبة عيد ميلاده الخامس، ووجهت له رسالة قالت بها: "عقبال المية يا نور عيونا وقلبا وروحا للماما .آرام، أنا فخورة بقلبك الطيب الحنون والمعطاء يا حبيبي، شقي كتير وبتعذبني بس ببوسة او بغمرة بتضحك عليي وبتنسّيني كل شي .ان شاء لله كل أيامك تكون بتشبهك، مليانة فرح، حب وسعادة ".

وعلى الجانب الفني، يتواجد الفنان رامي عياش في القاهرة هذه الأيام لإحياء حفل غنائي جديد، وشوق جمهوره لعدة أعمال وأنشطة فنية في الفترة المقبلة ونشر فيديو له شوق به جمهوره في تونس لمفاجأة جديدة، والمتوقع ان تكون حفلة جديدة له، وذلك بعد آخر أعماله في مسلسل "2020" والذي شارك به كممثل مع نادين نجيم وقصي خولي، وحاز دوره على اعجاب الجمهور.