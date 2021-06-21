احتفالات النجوم بعيد الأب تتواصل.. تيم حسن يفاجئ الجمهور بصور نادرة مع والديه

احتفل عدد من النجوم والمشاهير العرب اليوم بعيد الأب، واستغلوا هذه المناسبة للكشف عن صور نادرة لهم مع آبائهم وكذلك احتفل البعض بطرق مختلفة، ومنهم تيم حسن وعمرو يوسف وهنا شيحة وياسمين رئيس وغيرهم.

تيم حسن ينشر صور نادرة مع والده في عيد الأب

واحتفل الفنان تيم حسن بعيد الأب اليوم ونشر عدة صور نادرة له مع والده على حسابه باسنتقرام، ونشر صوراً له من طفولته مع والديه، ووجه إليها رسالة خاصة تعليقاً على الصور وقال:" رضاك يا أغلى الناس وأمي الحبيبة والدنيا بالف خير، الله يحفظكن ويطول عمركم وكل من قرأ هالسطور".

أحدث صورة لعمرو يوسف مع ابنته

واحتفلت الفنانة كندة علوش بعيد الأب بطريقة مميزة، إذ نشرت صورة لزوجها الفنان عمرو يوسف مع ابنتهما حياة، ووجهت رسالة إلى زوجها في هذه المناسبة وقالت:" كل سنة وانت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وانت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة.."، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور وزملائهما النجوم بسبب أحدث ظهور للفنان عمرو يوسف مع ابنته على مواقع التواصل.

شيرين رضا تتذكر والدها الراحل

وتذكرت الفنانة شيرين رضا والدها الراحل الفنان محمود رضا، ونشرت صورة له على حسابها بانستقرام بمناسبة عيد الأب وقالت:" عيد أب سعيد لأفضل أب وملهمي طوال الوقت، اشتقت لك يا أبي"، وعلقت ابنها نور عمرو دياب على الصورة وتذكرت جدها وقالت:" عيد أب سعيد يا جدي.. أفتقدك كثيرا جدا وأنا أحبك دائما وإلى الأبد".

احتفالات النجوم بعيد الأب 2021

واحتفل عدد من النجوم بهذه المناسبة بطرق مختلفة، ونشرت الفنانة هنا شيحة صوراً لها مع والدها على انستقرام وعلقت عليها:" ربنا يخليك ليا يا احلي واحن واعظم اب في الدنيا"، وكذلك نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لزوجها المخرج هادي الباجوري مع ابنها وقالت:" كل سنة وانت معانا يا أحلي أب"، و استعادت الفنانة نور اللبنانية أجمل لحظاتها التي رافقها والدها بها في احدى محطات حياتها حيث نشرت صورا من زفافها بصحبة والدها وتوجهت برسالة شكر كبيرة له بمناسبة عيد الأب وكتبت له :" حب الأب هو رباط لا ينفصل. منذ يوم ولادتنا، نحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض. يوم واحد لا يكفي لتكريم الأب، كم أنت مميز حقا بابا".