مرام البلوشي تعود لنشاطها الفني بعد أزمتها الصحية وتكشف أول أعمالها.. فيديو وصور

مرام البلوشي، الفنانة الكويتية، عادت لممارسة حياتها الطبيعية بعد فترة من إثارتها قلق الجمهور بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، وإصابتها بجلطة استدعت دخولها المستشفى لأيام، وكشفت عن لوك جديد وعن أول أعمالها الفنية بعد أزمتها الصحية.

مرام البلوشي تكشف عن لوك جديد بعد أزمتها الصحية

وتعيش الفنانة مرام البلوشي هذه الأيام فترة نقاهة بعد مغادرتها المستشفى وبعد تجاوز أزمتها الصحية الأخيرة، وطمأنت الجمهور مجدداً على حالتها الصحية ونشرت فيديو كشفت به عن إطلالتها الجديدة واللوك الجديد الذي اعتمدته بعد الخروج من المستشفى، واستعرضت شعرها القصير في الفيديو وعبرت عن سعادتها، وروجت لأعمالها الفنية الجديدة بعد تجاوز أزمتها الصحية.

مرام البلوشي تكشف عن أول أعمالها بعد تعافيها

وعادت مرام البلوشي للترويج لأعمالها الفنية بعد أزمتها الصحية، ونشرت عدة بوسترات لمسلسلها الجديد "ملاك رحمة"، والذي سيعرض على تطبيق "شاهد"، وكشفت تفاصيل المسلسل عبر حسابها بانستقرام وعلقت:" قريباً مسلسل ملاك رحمة على منصة شاهد، بطولة: شجون - مرام - عبدالله التركماني - عبدالله عبدالرضا - شوق الهادي - حصة النبهان - احمد العوضي - اريج العطار - منصور البلوشي - حسين الحداد – الغالية، ظهور خاص: غدير السبتي - حسن ابراهيم - في الشرقاوي- عصام الكاظمي، قصة وسيناريو وحوار : احمد محمد العوضي، اخراج: محمد سمير، انتاج: ايجل فيلمز / جمال سنان"

أول ظهور لمرام البلوشي بعد أزمتها الصحية

وكانت الفنانة مرام البلوشي قد نشرت فيديو لها من المستشفى منذ أيام، في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية، وكشفت تفاصيل حالتها ووجهت الشكر للجمهور على مساندته لها في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كان من أسباب تفاقم وضعها الصحي، حيث أكدت أنها عانت من إلتهاب رئوي، ونقص في الاوكسجين، مما تسبب في النهاية بحدوث جلطة، فقالت مرام البلوشي: "ما حدث لي بضبط هو تعرضي لإلتهاب رئوي، ونقص أوكسجين، وانسداد في الشرايين، فجلطة والحمدلله".

ويذكر أن مرام البلوشي نقلت إلى المستشفى في الأيام الماضية بعد تعرضها لجلطة قي القلب حسب ما اعلنت شقيقتها الفنانة هند البلوشي التي أكدت أن الإجهاد والضغط في العمل من أسباب أزمة شقيقتها الصحية، وقالت إنها شعرت بإعياء أثناء تصويرها أحد الأعمال قبل نقلها للمستشفى، كما قامت بنشر فيديو لشقيقتها وهي داخل عرفة العناية المركزة، الأمر الذي تسبب في قلق كبير بين زملاء ومحبي الفنانة الكويتية، خاصة إنها أصيبت بجلطة سابقة من قبل.