رقم قياسي لتامر حسني قبل عرض فيلمه الجديد "مش أنا" في السعودية.. بالفيديو

تامر حسني شوق الجمهور لفيلمه الجديد "مش أنا" قبل ساعات من انطلاق عرضه في مصر والسعودية وعدة دول عربية هذا الأسبوع، وكشف عن تحقيق الفيلم لرقم قياسي في حجز التذاكر قبل عرضه.

تامر حسني يشوق جمهوره السعودي لفيلم "مش أنا"

وكشف الفنان تامر حسني اليوم عن مفاجأة لجمهوره، بتحقيقه لرقم قياسي قبل عرض فيلمه الجديد "مش أنا" في السعودية، وكشف أن فيلمه "مش أنا" قد نفدت تذاكر عروضه الأولى قبل 4 أيام من انطلاق عرضه، في سابقة دوت الخليج الأولى من نوعها، وأكد انه تم فتح صالات عرض إضافية للجمهور بسبب الإقبال الكبير على الفيلم قبل عرضه بعد غد في مصر والسعودية وعدة دول عربية.

تامر حسني يوجه رسالة للجمهور قبل عرض "مش أنا"

وعلق الفنان تامر حسني على عرض فيلمه في السعودية وعلى الإقبال الكبير من الجمهور على حجز تذاكر الفيلم قبل عرضه، وقال في رسالة له على حسابه بانستقرام:" من قلبي كل الشكر للجمهور السعودي الحبيب الغالي على الخبر الجميل دا.. حقيقي محبتكم شرف كبير اوي اوي ليا، وكل الشكر للاستاذ محمد ناقرو الموزع الدولي الكبير للأفلام العربية للعالم، ربنا يكتبلنا النجاح تاني مع بعض يا استاذ ناقرو و يارب الفيلم ينال اعجاب كل الجماهير الغالية في مصر و كل البلاد العربية يارب".

انطلاق عرض فيلم "مش أنا" لتامر حسني

وينافس الفنان تامر حسني في موسم الصيف السينمائي بفيلمه الجديد "مش أنا" بعد تأجيل عرضه في الفترة الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، وطرح مؤخراً برومو الفيلم وكشف عن بدء عرضه في يوم 23 يونيو الجاري، ونشر أيضاً عدة بوسترات للفيلم، والذي صور مشاهده في السعودية العام الماضي، كما شوق تامر حسني جمهوره السعودي للعودة إلى الحفلات بالسعودية، وأعلن عن حفله الجديد في الرياض في فندق فور سيزون الخميس المقبل.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" لتامر حسني حول شاب يعاني من مرض نفسي نادر مما يجعله يقع في العديد من الأزمات في محاولة لتشخيصه، ويشارك في بطولة الفيلم حلا شيحة وماجد الكدواني وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة توفيق.