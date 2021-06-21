نجوم احتفلوا بعيد الأب برسائل مبكية لآبائهم الراحلين..إيمان العاصي تنعي والدها ورثاء مؤثر من ابنتي سمير غانم

أثر عدد من نجوم الفن العرب في قلوب الجمهور بسبب احتفالاتهم بمناسبة عيد الأب بعد فقدان آبائهم، ووجه عدد منهم رسائل مؤثرة إلى آبائهم الراحلين حديثاً ومنهم إيمان العاصي ودنيا وإيمي سمير غانم.

إيمان العاصي تودع والدها قبل أيام من عيد الأب

ونشرت الفنانة إيمان العاصي صورة عائلية لها مع والدها وأسرتها، وأحتفلت بيوم الأب برسالة مؤثرة إلى والدها الراحل منذ أيام، وعلقت إيمان العاصي على الصورة وقالت:" بحبك يا بابا قوي"، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتضامن معها ويواسيها بسبب حزنها الكبير على وفاة والدها قبل أيام من عيد الأب، وكانت إيمان العاصي قد نشرت عدة صور لوالدها مؤخراً ونعته بكلمات مؤثرة وقالت في تدوينة أخرى لها:" الله يرحمك يا نور عيني الله يا حبيبي قلبي يا اغلي حاجه عندي وحشتني قوي".

رسائل مؤثرة من إيمي ودنيا إلى سمير غانم

ونفس الحال بالنسبة للنجمتين إيمي ودنيا سمير غانم، ونشرا رسائل مؤثرة إلى والدهم الراحل سمير غانم والذي توفي قبل عيد الأب بفترة قليلة، ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة والدها الراحل عبر حسابها بانستقرام ووجهت إليه رسالة وقالت:" كل سنة وانت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم.. بحبك أوي وبشكرك علي كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك كلها حب وضحك ودلع وسعادة وأمان وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي، ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي"، في حين نشرت شقيقتها إيمي صورة والدها وعلقت عليها:" بحبك يا اغلي حب في حياتي.. أحبك وأفتقدك".

داوود حسين يتذكر والده الراحل في عيد الأب

وتذكر الفنان داوود حسين والده الراحل بمناسبة عيد الأب، ونشر صورته معه على انستقرام وعلق عليها قائلاً:" صديق عمري.. معلم طفولتي.. من تعب من اجلي.. من كان يتحمل حرارة الشمس لكي يوفر لي و لاخواني لقمة العيش.. رحلت وهاهو عيدك يأتي وهديتي لك دوت الخليج طلب الرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحه على روحك الطاهرة.. الله يرحمك يا بو داوود.. يا اعظم اب وصديق في حياتي .. كل عيد وانت في جنات الخلد بإذن الله..".

ونشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة فيديو لها تتذكر به والدها الفنان الراحل، ووجهت إليه رسالة في عيد الأب وقالت:" كل سنة وكل اب بخير والله يرحم اللي فارقونا لكن هما في قلوبنا لاخر العمر واحشتني اوي وحشني حضك وضحكتك وحنانك وخفة دمك أبي أنت مثلي الأعلي في الحياة، علمتني أزاي أكون انسان، أنسان بيحب ويعطي ويساعد ويتمني الخير لكل الناس، بحبك يا بابا..".