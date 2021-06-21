شاهد.. الفنانة آمال ماهر تقرر العودة للغناء

أعلنت الفنانة ، آمال ماهر، عدولها عن قرار اعتزال الغناء، كاشفة عبر منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، عن أسباب اتخاذها لقرار الاعتزال.
وبعد أسبوعين من إعلان آمال ماهر اعتزال الغناء لـ"أسباب خارجة عن إرادتها"، توجهت الفنانة برسالة إلى جمهورها موضحة حيثيات هذه القرارات، وقالت في "فيسبوك": "جمهوري الحبيب، أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط".
وأضافت: "لقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلى قلبي..وأيضا ظروف فسخ خطبتي، مما اثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار
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