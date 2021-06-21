شريهان تكشف عن شخصية فنية كانت سببا رئيسيا لعودتها ”القوية” إلى الساحة...

كشفت الفنانة ، شريهان، عن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتها تواجه أي كاميرا أمام الجمهور، لافتة إلى أن السبب هو مدير التصوير، أحمد المرسي.

ونشرت شريهان على صفحتها في "إنستغرام"، كواليس تصوير إعلانها الأخير، معربة عن تقديرها وشكرها الكبير لأحمد المرسي، وقالت: "قد يعرف الكثير من الناس هذا الرجل الأصيل والموهوب والمحترف..ومع ذلك يجب أن أقول إنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني قادرة على مواجهة أي كاميرا اليوم أمامكم جميعا".

وأضافت: "هذا الرجل هو مثال للنقاء، والصدق، والأمانة، وأعظم صديق، وأب، والأهم من ذلك، إنه فنان..إنه فنان لا تشوبه شائبة، ومقاتل ملم بالتفاصيل والكمال".

وأكملت الفنانة المصرية: "إنه إيماني بحقيقة أن ما كان في يوم من الأيام، يبقى كذلك..إنه أحمد المرسي ​​وهذا أكثر من كاف..لك كل احترامي وتقديري وثقتي".

وأشارت الفنانة إلى أنها ستعمل على تعريف متابعيها بالتدريج عن الشخصيات التي دعمتها في حياتها الشخصية والمهنية، حيث اختتمت شريهان تعليقها قائلة: "بينما أعرفكم جميعا تدريجيا على أكثر الأشخاص والآليات تكاملا في حياتي الشخصية والمهنية، كنت بحاجة إلى إعطاء لحظة تقدير كبيرة لهذا الإنسان..هذا الرجل الذي منحني القوة بطرق قد لا يكون على علم بها...وأفخر به إلى ما لا نهاية، وأنا أكبر داعم له في كل خطوة في رحلته..أنت رجل عظيم و مثال مشرف للإنسان المصري المبدع و الفنان".