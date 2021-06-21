أمال ماهر توجه رسالة شكر لجمهورها وتوضح حقيقة الاعتزال

وجهت المطربة أمال ماهر، رسالة شكر إلى جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر، قائلة: "جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي".

وأضافت أمال ماهر فى رسالتها عبر تويتر: "وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيه سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلي قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسية، ودفعني لأتخاذ قرار الاعتزال، لذلك احببت أن اوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي".

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