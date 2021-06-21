نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير مميزة وتكشف عن أمنياتها

نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير مميزة حيث أنها من مواليد 21 يونيو، فظهرت بإطلالة تضج أنوثة وجمالاً بفستان ذهبي قصير، كاشفة عن أمنياتها بمناسبة يوم مولدها من خلال تدوينة أرفقتها مع مجموعة صورها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

نيرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها

الفنانة المصرية نيرمين الفقي احتفلت بعيد ميلادها الـ49 عبر حسابها الشخصي على إنستجرام حيث عبرت عن بهجتها بهذا اليوم، وكشفت عن مجموعة صور لها من جلسة تصوير حديثة لها ظهرت فيها مرتدية فستانا باللون الذهبي المتداخل مع اللون الفضي، ويصل طوله الى الركبة، اما من ناحية اطلالتها الجمالية فبدت بغاية الجاذبية مع المكياج الناعم والشعر الطويل المنسدل بالخصلات الويفي.

نيرمين الفقي أرفقت الصور برسالة عن عيد ميلادها افصحت فيها عن أمنياتها لهذه السنة وفي كل الأعوام ايضا طالبة من الله ان يديم عليها "الصحة والستر والتوفيق"، فكتبت قائلة :" صباح الخير والسعادة زي النهارده يوم21 / 6 الساعه 5 صباحا، يشاء السميع العليم اني اجي للدنيا الجميلة، يارب الستر والصحة والتوفيق".

تدوينة وصور نيرمين الفقي لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها الذين قدموا لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها وأمطروها بأمنيات لطيفة متمنين لها دوام الصحة والتوفيق، كما تمنى لها آخرون الإرتباط بفارس أحلام يليق بها.

نيرمين الفقي ونشاطاتها الصيفية

نيرمين الفقي تمضي أوقاتها في الصيف على البحر حيث شاركت جمهورها في الفترة الماضية بصورها وهي تستجم على الشاطئ وبجولات استجمام داخل اليخت، بينما كانت قد تلقت قبل أيام الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

آخر الأعمال الفنية لـ نيرمين الفقي

نرمين الفقي شاركت في موسم دراما رمضان 2021 في مسلسلين ناجحين أولهما مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

كما شاركت في نفس الموسم بمسلسل "ضل راجل" مع النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.