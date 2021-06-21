النجوم يحتفلون بنجاح فيديو كليب "انتهى" لبلقيس بعد تصدره التريند

بلقيس طرحت فيديو كليب أغنية "انتهى" خلال الساعات الماضية، ونجحت الأغنية في تصدر التريند على "يوتيوب" وأصبحت من المحتوى الأكثر مشاهدة كذلك، كما وجه العديد من النجوم والمشاهير التهنئة لبلقيس وأشادوا بالأغنية.

مشاهدات بمئات الآلاف لفيديو كليب "انتهى" للنجمة بلقيس

بلقيس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مقطع من فيديو كليب"انتهى" أحدث أعمالها الغنائية والذي حقق منذ طرحه نجاحا كبيرا على مستوى المشاهدة، فرغم أن الاغنية طرحت منذ ساعات لكن وصل عدد مشاهديها عبر القناة الرسمية لبلقيس على "يوتيوب" إلى أكثر من 690 ألف مشاهدة، وهي من كلمات مشاري ابراهيم، وألحان عبد العزيز الويس، وتوزيع علي المتروك، والفيديو من إخراج دان حداد، وأصبحت الأغنية تريند على الموقع الشهير.

النجوم يحتفلون بنجاح أغنية "انتهى" لبلقيس

بلقيس وجهت أيضا رسالة في نهاية الكليب الجديد "انتهى" لكل امرأة والصعوبات التي تواجهها في حياتها وعن أهمية اختيار الوقت المناسب لمواجهة هذه المصاعب فقالت بلقيس: "تدرون لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى، قولو ورايا انتهى لكل شخص جرحني، آلمنى، وثقت فيه وعطيته وقتي وقلبي، وفرحتي وحبي واهتمامي، ورماهم ورا ظهره، انتهى لكل شخص حاول يكسرني ويسخر مني، ويحجمني ويحجم أحلامي وطموحاتي".

بلقيس قدم لها العديد من النجوم والمشاهير التهاني على نجاح الأغنية الجديدة حيث كتبت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز تعليقا قالت فيه: "أحب هذا الفيديو"، كما علقت بثينة الرئيسي: "نعم هذه القوة"، كما قدمت التهنئة كذلك كل من لجين عمران، وليالي دهراب، وسينتيا صموئيل.

فخرية خميس الفنانة العمانية علقت أيضا على الفيديو الجديد للفنانة بلقيس فكتبت: "لنبعد شك الإنكسار لابد من أن نشير ونستشهد بلحظة تعبير اننا اقوياء قد يفتكرها البعض قصد والآخر دونما قصد.. وهكذا يتلاشى ظلام الشك ومحو علامات لغز التعجب والإستفهام.. ونمضي بالذات صوب ضوء العبور، كم احبك بلقيس وانت مترفعة عن الإنكسار يا أيقونة التفاؤل".

بلقيس تطرح الأغنية الرابعة من ألبومها الجديد

أغنية "انتهى" لبلقيس دوت الخليج العمل الرابع من ألبومها لعام 2021 والذي يحمل عنوان "حالة جديدة"، إذ طرحت في بداية العام الجاري فيديو كليب أغنية "حالة جديدة"، قبل أن تطرح أغنية باللهجة اللبنانية "خاف علي"، وطرحت مؤخراً دويتو مع سيف نبيل في أغنية "ممكن" باللهجة العراقية، والتي لاقت نجاح كبير على يوتيوب ومواقع التواصل، وطرحت أمس الفيديو الرابع من الألبوم في أغنية "انتهى"، وشوقت بلقيس الجمهور لبقية أغاني الألبوم في الفترة المقبلة.