مشاهد مؤثرة وقصة مختلفة عن حكاية الجزء الأول .. ملاحظات على مسلسل "ليه لأ 2"

مسلسل "ليه لأ" الجزء الثاني للفنانة منة شلبي منذ أن بدأ عرضه قبل أيام على منصة شاهد، وهو محل اهتمام الجمهور الذي حرص على متابعة حلقاته باستمرار وإبداء الملاحظات على العمل، والتي جاء معظمها إيجابيًا سواء على القصة أو الأداء وبقية العناصر الأخرى.

قصة مختلفة عن أحداث الجزء الأول

رغم أن العمل يعد استكمالًا لنجاح الجزء الأول الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، والذي عرض العام الماضي عبر منصة شاهد، إلا أن الأحداث في الجزء الثاني جاءت مختلفة تمامًا ولا علاقة لها بأحداث الجزء الأول سوى في الاسم فقط، والقضايا المتعلقة بالنساء بشكل عام.

وتتناول أحداث الجزء الثاني قضية التبني، حيث تنقلب حياة طبيبة العيون ندى أو منة شلبي، رأسا على عقب عندما يلقى على كاهلها مسؤولية إنقاذ حياة طفلة رضيعة وتواجه صعوبات كثيرة بالإضافة إلى علاقتها بأحد الأطفال الأيتام.

فيما جاءت أحداث الجزء الأول الذي لعبت بطولته أمينة خليل، بعدما قررت البطلة الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو الاستقلال بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، فتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

علاقة منة شلبي والطفل يونس

من أكثر الأشياء التي خطفت الأنظار في مسلسل "ليه لأ 2" هو علاقة الفنانة منة شلبي بالطفل سليم مصطفى الذي يقوم بأداء دور يونس، حيث باتت مشاهدهما معًا حديث الجمهور مع عرض كل حلقة، والتي يكشف فيها الطفل بشكل عفوي عن احتياجه لأسرة مستقرة يعيش معها، وتحديدًا بعدما تعرف على الطبيبة ندى، التي تنوي تبنيه ورعايته.

جمل حوارية بسيطة ومشاهد مؤثرة

"عايز أكون مبسوط" جملة قالها الطفل يونس عندما سألته ندى عن الذي يريده عندما يكبر، فالجملة بقدر بساطتها لكنها كشفت عن معاناة الطفل وتسببت في أن يكون المشهد ضمن أكثر المشاهد المؤثرة في العمل حتى الآن.

إضافة إلى ذلك، كانت مشاهد منة شلبي وسليم مصطفى معظمها مؤثر ورقيق، خاصة تلك التي بكى فيها "يونس" عندما أخبرته ندى أنها سوف تحتاج لبعض الوقت حتى تستطيع أن تأخذه معها إلى المنزل، فدخل الطفل في نوبة بكاء بسبب خوفه من أن تتركه وحيدًا ويعود مثلما كان إلى حياته القديمة بالملجأ.

كذلك مشاهده معها وهو يقوم بتجربة بعض الأشياء لأول مرة، مثل تجوله لشراء الألعاب والملابس، والتي أداها الطفل ببراعة ونال إشادات كبيرة من المتابعين.

قضايا تشغل بال النساء

يسلط العمل الضوء على قضية شاغلة لبال الفتيات بشكل عام وهي "الأمومة" التي لم تستطع كل النساء تحقيقها كما يرغبن، بالإضافة إلى قضية الأيتام وكيفية الاهتمام بهم وأهم المشاكل التي تواجه هؤلاء الأطفال في دور الأيتام، وهو ما نال إعجاب الجمهور.

الجدير بالذكر أن "ليه لأ 2" بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين.