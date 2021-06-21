بمناسبة "عيد الأب" شاهدوا كيف يدلل النجوم بناتهم وأبرزهم أحمد زاهر وكريم فهمي

يحتفل الجمهور بعيد الأب الذي يوافق يوم الأحد، 20 من يونيو الجاري، وتزامنًا مع هذه المناسبة حرص البعض على تسليط الضوء على علاقة بعض النجوم ببناتهم والتي غالبًا ما يكشفون عنها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشيد الجمهور بتدليلهم لبناتهم طوال الوقت وعدم رفض طلباتهن.

أحمد زاهر

من أبرز هؤلاء النجوم، الفنان المصري أحمد زاهر الذي عادة ما ينشر صورًا له مع بناته وزوجته، لكنه يحرص في كل مناسبة على تدليلهن، ودعمهن في كل تجاربهن، حيث كان من أول المشجعين لابنتيه ليلى وملك عند دخولهما مجال التمثيل بعدما كبرتا، فكان حريصًا على نشر صورا من أعمالهما والإشادة بهما.

كريم فهمي

الفنان المصري كريم فهمي من الأباء الذين لم يستطعوا سوى إظهار الجانب الحنون، وتدليل بناتهم في كل الأوقات، وبالرغم من أنه يحرص على إخفاء ملامح وجوه بناته الثلاثة في أي صورة يشاركها لهن عبر حسابه على انستجرام، إلا أنه حريصا طوال الوقت على التأكيد على أنه ضعيفًا أمام طلباتهن، التي لم يستطع رفضها أبدًا، حتى وإن أردن أن يقوما بتلوين وجهه والكتابة عليه.

كما دخل كريم فهمي في جدال مع بعض المتابعين الذين انتقدوا فكرة إخفائه لوجهي ابنتيه "كاميليا ونعومي" بعد نشره صور من حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي، وعبر وقتها عن مدى دفاعه عن بناته وأسرته ضد أي حملة تنمر ضدهم.

عمرو يوسف

عمرو يوسف منذ أن أعلن إنجاب ابنته حياة، وهو حريصًا طوال الوقت على تدليلها وفعل كل ما ترغب به، حيث إنه نشر صورة لها قبل فترة وهي تقوم بلصق الصور الصغيرة على وجهه، وهو مستسلما لها تمامًا، وعلق وقتها قائلًا: "تفتكروا اقدر افتح بقي؟"

محمد رمضان

الفنان المصري محمد رمضان يبدو أنه ضعيفًا كذلك أمام ابنته الصغرى كنز، التي يشارك العديد من الصور لها عبر انستجرام، وهو يلعب معها أو يحملها، وقبل ذلك نشر صورة مرحة لها وهي تجلس أمام طالة الطعام ويبدو أنها منزعجة بعض الشيء، وعلق على الصورة قائلًا: "كنز بنتي طالعالي، ماحدش يكلمها وهي لسه صاحية من النوم"

محمد صلاح

نجم الكرة العالمية محمد صلاح، يحرص كذلك على استعراض لحظاته المرحة مع ابنته الكبرى مكة عبر انستجرام، فدائمًا ما يأتي احتفاله بها مختلفًا ومميزًا، فعندما احتفل بعيد ميلاد سابق لها ارتدى الزي الخاص بفيلمها المفضل "موانا"، وخضعا لجلسة تصوير نالت تفاعل كبير من الجمهور.

كما أنه يوثق دائمًا لحظات التفاهم بينهما، واندماجهما في فعل أشياء معينة، تتعلق باهتمامات الطفلة مثل لعب الكرة معا في حديقة المنزل أو لعب الشطرنج.

وسام بريدي

الإعلامي اللبناني وسام بريدي من أكثر الآباء الذين أيضًا تتغير شخصيتهم أمام بناتهم، حيث أنه دائمًا ما يعبر عن مدى سعادته بطفلتيه بيلا ماريا وأيا صوفيا، ونشر العديد من الصور المرحة والطريفة التي تجمعه معهما، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصطفى قمر

الفنان المصري مصطفى قمر يحرص باستمرار على مشاركة الجمهور على انستجرام بصور ابنته جودي، حيث يعبر دائمًا عن مدى حبه الشديد لها وتعلقه بها، ومؤخرا احتفل بعيد ميلادها ونشر مجموعة صور وفيديوهات تجمعه بها، وعلق قائلًا: "حبيبة بابي چودي اجمل بنوتة في العالم بحبك جدا جدا ويارب اشوفك اجمل عروسة يوم فرحك واغنيلك كل سنة وانتي طيبة يا روحي وعقبال مليون سنة".