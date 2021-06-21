نجمات خطفن الأنظار بعد الظهور مع أبنائهن الشباب وأحدثهن هيدي كرم .. شاهدوا

هيدي كرم من النجمات اللاتي خطفن الأنظار في الساعات الأخيرة بعد ظهورها في فيديو مع نجلها والذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد حرصت العديد من النجمات في الأسابيع والشهور الماضية على الظهور مع ابنائهن الذين صاروا شبابا.

هيدي كرم تتصدر التريند بعد ظهورها مع نجلها الشاب

هيدي كرم نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يجمعها بابنها الشاب نديم، والذي ظهرت معه أثناء ممارسته الرياضة حيث نجح في حملها على ظهره، وأكدت الفنانة المصرية على سعادتها بهذا الفيديو الذي يظهرها مع ابنها ويوضح العلاقة القوية التي تجمعها به، حيث شددت على أهمية أن تستمر العلاقة بهذا الشكل دائما مع الأبناء، فكتبت هيدي كرم تعليقا على الفيديو الذي نشرته: "حياة قلب امه! بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار".

هيدي كرم علق لها العديد من النجوم على الفيديو الذي نشرته مع نجلها من بينهم الفنان سامح حسين الذي كتب تعليقا قال فيه: "ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض..بحبكم"، كما علقت الإعلامية دعاء فاروق : "ما شاء الله ربنا يحميه وتفرحي بيه"، كما علقت نجلاء بدر، وحقق الفيديو أكثر من 800 ألف مشاهدة بعد أقل من يوم من نشره.

هنا شيحة عن أبنائها الشباب: "شمسي وقمري"

هيدي كرم ليست النجمة الأولى التي تخطف الأنظار بظهورها مع ابنها بعدما صار شابا، حيث أن العديد من النجمات قد ظهرن في الفترة الأخيرة مع ابنائهن وكان من بينهن الفنانة هنا شيحة التي نشرت خلال الأسابيع الماضية صورة تجمعها بنجليها عبر حسابها على "انستجرام" عبرت من خلالها عن شعورها بالسعادة بمجرد أن تكون بجوارهما حيث وصفتهما بالشمس والقمر بالنسبة لها، وأكدت أنه لا يوجد شيء من الممكن أن يدخل في مجال المقارنة معهما فكتبت هنا شيحة: "هذه دوت الخليج السعادة بالنسبة لي، لا شيء يقارن بحضوركم ورفقتكم، أحبك شمسي وقمري".

عمر نجل وفاء عمر يخطف الأنظار بظهوره معها

وفاء عامر من النجمات اللاتي خطفن الأنظار وتحديدا بعد ظهورها مع نجلها عمر في مهرجان الجونة في دورته الأخيرة، والذي يعد هو الظهور الأول له مع نجلها بعدما صار شابا في حفل رسمي، وكشفت الفنانة المصرية وقتها عن رغبة نجلها في المشاركة في أعمال فنية في المستقبل بعيدا عن أي عمل فني مع والدته لرغبته في شق طريقه بمفرده وبدون مساعدة من والدتها وفاء عامر أو والده المنتج محمد فوزي، وكان ظهور الثنائي وفاء عامر وعمر حديث الجمهور خصوصا بعدما أصبح نجل الفنانة المصرية شابا وقد التقط العديد من الصور مع والدته أثناء المهرجان.