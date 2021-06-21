«حارس زوجة القاتل المحترف» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

لوس انجلوس-العمانية: احتل فيلم (حارس زوجة القاتل المحترف) صدارة إيرادات السينما الأميركية خلال اجازة نهاية الأسبوع مسجلا 6ر11 مليون دولار، الفيلم من إخراج باتريك هيوز ولم يواجه منافسة كبيرة على المركز الأول في الإيرادات بأميركا الشمالية بينما حل في المركز الثاني الجزء الثاني لفيلم(مكان هادئ) بإيرادات بلغت 4ر9 مليون دولار وهو من إخراج جون كراسنسكي، وجاء فيلم (الأرنب بيتر) في الترتيب الثالث مسجلا 1ر6 مليون دولار.

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