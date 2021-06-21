إصدار جديد للشاعر العماني عبدالله البلوشي

مسقط -العمانية: صدر للشاعر العُماني عبدالله البلوشي ديوان شعري جديد حمل عنوان (الرّفة الفاتنة للنجم) عن دار نثر للنشر ضم سبع قصائد في ست وتسعين صفحة. يستكمل البلوشي في هذا العمل مشروعه الشعري في قصيدة النثر، مبتكرا صورا واستعارات تلتحم بالأرض والمكان، وتفصِحُ عن عزلة خاصة يحياها الشاعر الساكن مع الطبيعة بما فيها من مخلوقات وموجودات. تتكئ كثير من قصائد عمله هذا على المكان والإنسان. وقد تصدرت المجموعة قصيدة (ينكت..الجذر الناطق للشمس) تلتها العناوين الستة الباقية: (غِواية الهضبة) و(طفل الدّاخل) (فتنة النّجم) و(خطى العدم) و(غواية العالم العلوي) و(الشفرة الغامضة). عبدالله البلوشي شاعر من مواليد قريات في عام 1967، ويعد من أبرز كتّاب النص الشعري الحديث في عُمان لعمق تجربته في قصيدة النثر. له العديد من المؤلفات الشعرية والكتابات النثرية، في الشعر له أعمال عديدة، من بينها (برزخ العزلة) و(فصول الأبدية) و(معبر الدمع) و(أول الفجر) و(المصطلم)، كما له في النثر (حياة أقصر من عمر وردة) و(في دار أبي العلاء.. عزلة وكلما

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