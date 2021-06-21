ياسين السقا يحتفي بوالده بعد الإعلان عن تكريمه في مهرجان الجونة: "مثلي الأعلى"

ياسين السقا احتفل بوالده الفنان أحمد السقا وذلك بعدما تم الإعلان عن منحه جائزة الإنجاز الإبداعي من قبل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة والتي من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر القادم.

ياسين السقا عن تكريم والده: "مبروك مثلي الأعلى"

ياسين السقا نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة مركبة تجمعه بوالده الفنان الكبير أحمد السقا يقدم من خلالها التهنئة له بعد إعلان تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ياسين السقا أكد أن والده هو مثله الأعلى وأن حصوله على الجائزة مستحق بسبب تاريخه الفني الحافل فكتب: "تهانينا لمثلي الأعلى على جائزة الإنجاز المهني التي سيحصل عليها في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة، مستحقة للغاية".

النجوم يهئنون أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي

أحمد السقا نال كذلك مديح من نجله ياسين الذي تمنى أن يستمر والده في مسيرته الناجحة، مؤكدا على أنه لا يزال قادرا على تقديم العديد من الأعمال الفنية التي سوف تضاف إلى مسيرته الطويلة فكتب ياسين السقا: "وما زلت صغيرًا كما هو دائمًا، ونأمل أن يمنحنا المزيد من الأفلام والمسلسلات لإضافتها إلى مسيرته المضيئة"، وعلق العديد من النجوم على ما كتبه نجل الفنان أحمد السقا وكان من بينهم الفنان أحمد طلعت، وكذلك النجمة رزان مغربي.

أحمد السقا نال كذلك تهاني العديد من النجوم في الساعات الماضية ومنذ الإعلان عن تكريمه في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وكان من أوائل النجوم الذين قدموا له التهاني الفنانة بشرى التي كتبت تعليقا قالت فيه: "مبروك جائزة الانجاز الإبداعي للنجم احمد السقا زميلي وصديقي الغالي من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة"، بينما كتب الفنان عمر السعيد: "مبروك، جائزة تستحقها، انك تبقى نجم صف أول 20 سنة دا في حد ذاته انجاز وكبير كمان، السقا حبيب الكل".

منح أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة قد أعلن أمس عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" عن منح الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي التي يمنحها المهرجان في كل دورة لنجم عربي أو عالمي، وقد جاء بيان مهرجان الجونة مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبه الفنان أحمد السقا خلال مسيرته الفنية الطويلة والتي استحق من خلالها نيل الجائزة.

فجاء البيان: "يمنح مهرجان الجونة السينمائي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2021 للنجم المصري تقديرا لرحلته الفنية الاستثنائية ومساهمته المتميزة في صناعة السينما. ‎يعتبر السقا رائد سينما الحركة الحديثة في الشرق الأوسط، وتعتبر مسيرته السينمائية غنية بالأداءات المتنوعة والناجحة، سواء بتقديمه لأفلام الحركة أو الكوميديا أو الرومانسية، فهو يؤدي كل دور بتفان هائل وإخلاص نادر، الأمر الذي يثبت ندرة موهبته".