النجوم يواصلون الاحتفال بعيد الأب 2021 بلقطات مرحة ومؤثرة .. باسل خياط وداود حسين ونجوى كرم أبرزهم

حرص عدد كبير من نجوم الفن بالوطن العربي على الاحتفال بعيد الأب الذي يوافق اليوم، الإثنين 21 يونيو، وذلك بنشر أبرز لقطاتهم مع آبائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نالت إعجاب قطاع كبير من محبيهم.

داود حسين

الفنان الكويتي داود حسين احتفل بعيد الأب حيث نشر عبر حسابه على انستجرام صورة له مع والده الراحل، ودعا له بالرحمة، ثم عاد ونشر مقطع فيديو له مع ابنه حسين وأكد أن الأخير سارع بإهداء باقة من الورود له وقالب حلوى ازامنًا مع الاحتفال بعيد الأب.

وأكد داود حسين أن ما فعله مع والده، يفعله أبناءه معه الآن، حيث وجه لهم الشكر لطريقة تعبيرهم الرقيقة عن مدى محبتهم لها، والهدية التي تلقاها منهم.

ناهد السباعي وباسل خياط

الفنانة ناهد السباعي احتفلت كذلك بعيد الأب ونشرت عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور طريفة تجمعها مع والدها الراحل مدحت السباعي، وعلقت قائلة: "عيد أب سعيد لألطف وأطرف أب في العالم أفتقدك كثيرًا".

أما النجم السوري باسل خياط فنشر صورة لوالده الراحل عبر انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "بابا يدي الصغيرة في يدك رحلة لم تنته…حتى هذه اللحظة"، ونال تفاعل كبير من متابعيه.

نشوى مصطفى

الفنانة المصرية نشوى مصطفى نشرت عبر حسابها بانستجرام صورة لوالدها الراحل، وعلقت بقولها: "يا حبيبى انت كنت أعظم أب فى الدنيا، الله يسعدك فى الجنة بحق شقاك وتعبك علينا، كل عيد أب وانت متهنى بصحبة سيدنا النبى، الف رحمة ونور لكل اللي سبقونا".

سيرين عبد النور

النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، عبرت عن مدى محبتها لوالدها، ونشرت صورة لها معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت: "‏ربي أطل في عمر رجل أفتخر دائماً بكونه أبي فهو سيظل حباً يحكيه دعائي دائماً.. الله يخلي لكم والدكم بصحة وعافيةويرحم كل من رحل وتكون نفسهم بالسماء".

أحمد الفيشاوي

الفنان المصري أحمد الفيشاوي، استعاد ذكريات والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، ونشر عدة صور له قبل وفاته وقال: "ابويا، بتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفي بأسبوع كان بيعرض على المسرح وكان دوره انه كان بيموت ويقع على المسرح.. اشتغل و أبدع لأخر نفس حقيقة.. عيد أب سعيد، أنت رجل أسطوري حتى نلتقي مرة أخرى".

نجوى كرم

الفنانة اللبنانية نجوى كرم حرصت على تهنئة الجمهور بمناسبة عيد الأب بكلمات مؤثرة نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقت الرسالة بمقطع فيديو أغنيتها "وكبرنا" مع الفنان وديع الصافي، وقالت: "البَيّ مصدر قوّة ما بتتعوّض بحدا هو الحماية والأمان.. ينعاد على كل بَيّ عم يمارس دَوْرو صحّ على هالأرض".

ملك وليلى أحمد زاهر

ملك وليلى أحمد زاهر، حرصت كل منهما على تهنئة والدها الفنان المصري الشهير بعيد الأب، حيث نشرت ملك عبر انستجرام مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي تقبل والدها، وعلقت: "عيد أب سعيد يا زيزو"، فيما نشرت ليلى صورة تجمعها مع والدها في فترة طفولتها وعلقت: "عيد أب سعيد لأعظم أب في العالم ، أحبك يا زيزو".

علا رشدي وياسمين رئيس

الفنانة علا رشدي احتفلت بعيد الأب، ووجهت رسالة خاصة لزوجها الفنان أحمد داود، عبر انستجرام، فكتبت: "كل عيد أب وكل أب بيحاول يعمل كل حاجة حلوة لولاده طيب.. ربنا يخليك لينا ولولادنا يا بنتوتي وكل يوم وانت اطيب واحن أب".

أما الفنانة ياسمين رئيس، فنشرت صور لزوجها المخرج هادي الباجوري، ظهر فيها وهو يسر مع ابنهما، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت معانا يا أحلى أب".