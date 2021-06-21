"الوضع غير مستقر" .. فنان شهير يتحدث عن التطورات المقلقة في حالة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز مازالت حالتها الصحية مصدر قلق لعدد من المتابعين من الجمهور وزملائها بالوسط الفني، الذين حرصوا على السؤال الدائم عن وضعها الصحي منذ أن دخلت المستشفى قبل ما يقرب من شهرين.

عمرو وهبة يعلق على الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز

الفنان عمرو وهبة الذي شارك الفنانة دلال عبد العزيز بالظهور في مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي عرض مؤخرًا، حرص على التعليق بشكل مقتضب على تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية الشهيرة، بعدما سأل الفنان المصري علي الألفي عن حالتها عبر حسابه على فيسبوك.

تطورات مقلقة في حالة دلال عبد العزيز

عمرو وهبة الفنان المصري علّق على تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز وقال: "صباح الفل.. مش بحب اتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار، بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر خالص".

تعليق عمرو وهبة على تطورات الوضع الصحي لوالدة صديقته الفنانة دنيا سمير غانم، أقلق قطاع كبير من جمهور الفنانة القديرة على حالتها الذين تمنوا الشفاء العاجل لها، والصبر عند معرفتها بفقدان شريك حياتها سمير غانم، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد أحد المصادر الطبية المسؤولة بمصر، على أن الفنانة المصرية تقترب من التماثل للشفاء، بالرغم من حاجتها إلى جلسات الأكسجين باستمرار.

أسرة دلال عبد العزيز تواصل الدعاء لها

وكانت إيمي سمير غانم قد حرصت على مساندة والدتها والدعاء لها، حيث نشرت مؤخرًا صورة لأسرتها عبر حسابها على "انستجرام"، دعت من خلالها بالصبر على ما يمرون به من مرحلة صعبة بسبب مرض والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي تتواجد في المستشفى من أجل تلقي العلاج بسبب تأثيرات ما بعد الشفاء من كورونا.

وتمنت إيمي في الدعاء الذي قامت بنشره أن يمدها الله بالقوة، في اشارة منها إلى الحالة التي تعيشها الأسرة بشكل كامل بسبب حالة والدتها، فكتبت إيمي سمير غانم في تعليقها على الصورة التي نشرتها: "اللهم صبرا، اللهم جبرا، اللهم قوة".

فيما واصل الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الدعاء لوالدة زوجته بالشفاء، حيث نشر صورة للفنانة القديرة عبر انستجرام، وطالب الجميع بالدعاء لها، ووجه الشكر لكل من يسأل عنها، فقال: "اللهم اكتب لها شفاءا عاجلا لا يغادر سقما يا رب.. اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها و كل من تكرم بعمل عمره بإسمها.. اللهم اشفها واشف كل مريض يا رب".