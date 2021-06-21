"الأب المثالي".. نجمات يبحثن عن فارس أحلام بمواصفات آبائهن

دائما ما يشكل الأب الصورة المثالية لمعظم الفتيات اللواتي يتمنين صفات فارس أحلامهن مطابقة له، وينسحب هذا الأمر على النجمات كذلك اللواتي كشفن في وقت سابق عن أمنياتهن بالعثور على شريك حياة بمواصفات تتشابه وتتقارب مع آبائهن، ومن أبرزهن النجمة اليسا التي تعبر في معظم مقابلاتها الصحافية عن فخرها بوالدها واكتسابها صفات شخصيتها منه حيث تتمنى كذلك بأن يكون شريك حياتها بمزايا مماثلة تشبه والدها الراحل.

وبمناسبة عيد الأب، نلقي نظرة معك على عدد من النجمات اللواتي يبحثن عن فارس أحلام بمواصفات آبائهن.

إليسا

الفنانة اللبنانية إليسا تعبر دائما عن ارتباطها القوي بوالدها الراحل زكريا خوري، وتذكره في لقاءاتها الإعلامية مؤكدة أن شخصيتها التي يراها الناس الآن دوت الخليج نتيجة تعاملها وحبها لوالدها الذى زرع فيها كل الصفات الحميدة.

إليسا تتمنى بأن يكون شريك حياتها بمواصفات مماثلة لوالدها الذي كانت تذكره في أغنياتها بطريقة غير مباشرة حيث غنت عام 2014 أغنية "حالة حب" وقالت إنها توصف فيها صفات الرجل الذى تحبه ووجدت فيه أجزاء من والدها وحنيته عليها حيث تقول في مقطع الأغنية :"أنا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا"

اليسا لم تكتفي بذلك انما اهدت والدها الراحل أغنية تحمل اسمه بعنوان "زكريا"، وهي الأغنية التي تطرقت فيها إلى ذكريات حياتها مع والدها في فترة الشباب والمراهقة، كذلك عبرت اليسا عن محبتها لوالدها وكل صفاته التي تتمنى بأن تتجسد بشريك حياتها من خلال أغنية "صاحبة رأي" والتي أكدت فيها أن والدها علمها منذ صغرها أن تكون صاحبة رأي.

نيرمين الفقي

رغم أن الفنانة نيرمين الفقي لم ترى والدها لأول مرة إلا في عمر الـ 16 عاما بسبب ظروف عائلية، لكن نرمين تتحدث بإيجابية كبيرة عن والدها وصفاته التي تتمنى بأن تتواجد في فارس أحلام.

وسبق وأن نشرت نيرمين الفقي العديد من اللقطات الدافئة لها بصحبة والدها والتي تعكس علاقتهما الجيدة به في الفترة الأخيرة.

مي نور الشريف

الفنانة مي نور الشريف التي ما تزال ضمن قائمة الفنانات العازبات، تتمنى كذلك العثور على شريك حياة بمواصفات تتقارب مع والدها الراحل النجم نور الشريف، سواء من حيث وسامته او أخلاقة الحميدة وتعامله السلس والفائض بالحنان مع أسرته.

ماريتا الحلاني

الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ تعتبر بأن والدها النجم عاصي الحلاني المثال لها في كل جوانب الحياة، والداعم والسند الأول لها في مشوار حياتها وطريقها الفني، وتتمنى بالتالي بأن ترتبط بفارس أحلام شبيه بمواصفات والدها الذي يتمتع بالوسامة ايضا.

ماريتا الحلاني كانت قد توجهت بمعايدة مميزة لوالدها اليوم بمناسبة عيد الأب حيث نشرت صورة معبرة وهي تقبله على خده وعلقت قائلة :"عيد أب سعيد .. قلبي إنت".

ليلى زاهر

الفنانة الشابة ليلى زاهر التي عادت مجددا الى الفن ولمع اسمها في العامين الماضيين بأدوار مميزة، تعترف بدعم والدها الكبير لها في مشوار حياتها وطريقها الفني، وتعتبره المثال الأعلى لها متمنية بأن يرزقها الله بشريك حياة مستقبلاً بمواصفات تتطابق مع والدها الفنان أحمد زاهر.

اسما شريف منير

وتنضم للقائمة ابنة الفنان شريف منير، مقدمة البرامج اسما، والتي خاضت تجربة الزواج لمرتين سابقا، وتتمنى دائماً بأن ترتبط بشخص يشبه والدها من نواحي عديدة، وتعبر عن فخرها الدائم بوالدها حتى أنها اشتركت معه في تقديم احد البرامج الترفيهية.