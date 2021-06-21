صور زينب ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد الأب بلقطات نادرة لوالدها وزوجها

زينب نصر فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي احتفلت بشكل مميز بيوم الأب حيث وجهت رسالة لوالدها وكذلك زوجها بمناسبة هذا اليوم المميز.

زينب فياض تحتفل بيوم الأب بصورة من طفولتها مع والدها

زينب فياض نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من رسالة تقدم فيها التهنئة لكل من والدها وكذلك زوجها بمناسبة يوم الأب لتنضم إلى مشاهير العالم العربي الذين احتفلوا بشكل واسع بأبائهم من خلال هذا اليوم ووجهوا العديد من الرسائل لهم.

زينب فياض في رسالتها لوالدها أكدت أن مجرد يوم وحيد من أجل الاحتفال بالأباء من خلاله لا يكفي من وجهة نظرها، وتحديدا عندما تتحدث عن والدها حيث أوضحت من خلال صورة من طفولتها تجمعها بوالدها أنه شخص تعتبره جزء من كيانها وقلبها فكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها: "يوم واحد لا يكفي لتكريمك، كم أنت مميز بالنسبة لي، أنت جزء من قلبي وروحي".

زينب فياض تنشر صورة لزوجها

زينب فياض نشرت أيضا صورة لزوجها الذي حافظت على عدم إظهار ملامحه، حيث تواجد مع بناته في الصورة، وقدمت له التهنئة بمناسبة يوم الأب فكتبت: "يوم أب سعيد"، ولم تعتاد زينب فياض خلال الفترة الماضية على نشر صورة لكل من زوجها أو والدها، مما جعل الصور التي قامت بنشرها لهما محل اهتماما كبيرا من قبل الجمهور.

زينب فياض قد حازت أيضا على اهتمام كبير من قبل الجمهور خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار صورها من غرفة العمليات حيث خضعت لعملية تجميل في انفها، وتسببت صورتها التي نشرتها من داخل المستشفى في طرح العديد من التساؤلات.

ابنة هيفاء وهبي تجري عملية تجميل لأنفها

زينب فياض اضطرت بعد نشر صورها بساعات للكشف عن تفاصيل العملية التي خضعت لها من خلال ظهورها في برنامج "إي تي بالعربي" حيث أكدت أنها أجرت عملية تجميلية في أنفها، بالإضافة إلى معالجة الإنحراف في الانف والذي كان يسبب لها ضيق في التنفس، وظهرت زينب فياض في فيديو وهي تستعرض آثار العملية الجراحية وتضع الضمادات الطبية على ووجهها بعد العملية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية.

وسبق وأن أعلنت زينب فياض لمتابعيها عبر حسابها على "انستغرام" عن اتخاذها لقرار مفاجئ يتعلق بإجرائها لتعديل جمالي في وجهها لم تفصح عن ماهيته وقالت حينها :"وأخيراً قررت اعدل شغلتين بيزعجوني بوجهي وبما اني بخبركن كل شي وما بخبي عنكن قريبًا كتير رح تعرفو، بس بتقدروا تحزروا شو؟".