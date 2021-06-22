ديانا كرزون ترزق بمولودتها الأولى وزوجها يزف الخبر.. بالصورة

ديانا كرزون، الفنانة الأردنية، أعلنت اليوم ولادة ابنتها الأولى، وكشف زوجها عن خبر ولادتها واستقبال مولودتهما الأولى في تعليق وصورة على حسابه بانستقرام.

ديانا كرزون تستقبل مولودتها الأولى

ونشر الإعلامي معاذ العمري، زوج الفنانة ديانا كرزون، خبر ولادة زوجته لابنتهما الأولى، ونشر صورة له مع زوجته وهي في أواخر فترة حملها، وظهرا وهما يمسكان بحزاء مولودتهما الصغيرة، وزف الخبر للجمهور قائلاً:" الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، الف الحمدلله على سلامة زوجتي الغالية، ربنا يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة والأمان".

ديانا كرزون ترزق بطفلتها الأولى

واستقبلت الفنانة ديانا كرزون طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، بعد زواجهما العام الماضي، ولم تعلق ديانا كرزون حتى الآن على خبر ولادتها، وكذلك لم تكشف مع زوجها عن إسم ابنتهما الأولى، وانهالت رسائل التهنئة والمباركات عليهما من الجمهور والمتابعين وكذلك عدد من زملائهما الفنانين والإعلاميين.

ديانا كرزون تستعرض حملها قبل الولادة

وكانت ديانا كرزون قد استعرضت في الفترة الماضية حملها في أيامه الأخيرة، واحتفلت بقرب قدوم طفلها المنتظر من خلال توجيه رسالة مؤثرة لزوجها ولجنينها حيث جددت عهود حبها لزوجها وتمنت أن يحفظه الله لها، كما أطلقت سلسلة وعود لطفلها المنتظر وكتبت قائلة متوجهة لزوجها قبل الاستعداد لودلاة طفلها :"أحببتُ رجلً هو صديقي و حبيبي وقطعه من قلبي، هو نعمة سأظل اشكر الله عليها، إني إستودعتك زوجي".

ديانا كرزون كشفت عن أمنياتها ووعودها لطفلها المنتظر فأضافت في رسالتها :"وها نحن ننتظر طفلنا الأول ، قطعة من قلبنا، سنحرص عليك جيداً، سنبقى معك دائمآ، وان وقعت سنساندك على اكتافنا، سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والاقرب لنا، اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا"، وقررت توثيق قصة حبها وزواجها واعلانها للحمل من خلال فيديو كليب طرحته في مناسبة يوم الحب الماضي حيث طرحت أغنية بعنوان "هو مين" عبر قناتها على يوتيوب، وهي من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، وظهرت فيه مع زوجها معاذ العمري، في بعض المشاهد الرومانسية سواء من زفافهما أو حتى من رحلاتهما.