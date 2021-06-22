فيديو رومانسي لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يشعل انستجرام.."حب عمري"

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أشعلا مواقع التواصل اليوم بسبب رومانسيتهما معاً في أحدث ظهور، وشاركا الجمهور لحظاتهما الرومانسية في السيارة مع تبادل رسائل الغزل على انستقرام.

رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وشاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجمهور اليوم فيديو لها مع زوجها الفنان أحمد العوضي على حسابها بانستقرام، وظهرا وهما في السيارة ويستمعان إلى أغنية رومانسية، واستعرضا رومانسيتهما في ظهورهما الجديد على مواقع التواصل، وأشعلا انستقرام بسببها ولاقى الفيديو تفاعل كبير من الجمهور، خاصة أن الثنائي يحظى باهتمام كبير من الجمهور منذ زواجهما.

رسائل رومانسية بين ياسمين عبد العزيز وزوجها

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو وهي تمسك بيد زوجها وتقبله، وعبرت عن حبها له أيضاً في تعليقها على الفيديو على انستقرام بوصفها له بـ"حب عمري"، في حين أعاد أحمد العوضي نشر الفيديو على حسابه بانستقرام وعلق عليه قائلاً:"إلى الأبد"، وانهالت التعليقات على الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز والذين اعجبوا برومانسيتهما ودعمهما لبعضهما في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ظهورهما المتكرر معاً على مواقع التواصل.

ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج ابنتها

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مؤخراً فيديو من حفل تخرج ابنتها ياسمين من المدرسة، النجمة المصرية عبرت عن سعادتها بحضور هذا الحفل الذي أقيم بجوار الأهرامات وظهرت فيه صور ياسمين عبد العزيز وابنتها ومجموعة من الطلاب وهم يحتفلون بلحظة تخرجهم وسط حضور جموع كبيرة من أسرهم، وأكدت ياسمين عبدالعزيز أن ابنتها تعتبرها أخت وصديقة لها وليس مجرد ابنة، وتمنت التوفيق لجميع الأبناء، فكتبت النجمة المصرية تعليقا على الفيديو قالت فيه: "بنتي واختي وصحبتي اتخرجت ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب".

ياسمين عبد العزيز حققت نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي الذي قدم شخصية "الخديوي" التي حظت بإعجاب قطاعا واسعا من الجمهور ، كما نال العمل إشادة واسعة من النقاد والمشاهدين أثناء عرضه كما تصدر محركات البحث، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان خالد الصاوي، ودينا فؤاد، وخالد سرحان، وأحمد سعيد عبدالغني، ومحمود عمرو ياسين، والعمل من تأليف عمرو ياسين، وإخراج مصطفى فكري.