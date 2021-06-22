مي عمر تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات.. بالصور

مي عمر احتفلت اليوم بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، ونشرت صورة على انستقرام وجهت من خلالها رسالة شكر بعد حصولها وزوجها المخرج محمد سامي على الإقامة الذهبية.

مي عمر تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

ونشرت مي عمر صورة على حسابها بانستقرام كشفت من خلالها على حصولها على الإقامة الذهبية في الإماراتية، واحتفلت بهذه المناسبة وقالت في رسالتها تعليقهاً على الصورة:" خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي علي دعمها الدائم للفنانين والمبدعين.. حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعباً".

محمد سامي يكشف حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات

وشارك المخرج محمد سامي زوجته مي عمر الاحتفال بحصولهما على الإقامة الذهبية في الإمارات، ونشر رسالة أيضاً على حسابه بانستقرام وقال:" كل الشكر و الإحترام إلي دولة الإمارات العربية المتحده وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلي الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن وعلى الإهتمام بتطور الفن العربي وإنتشاره عالميا، تحية من القلب إلي هذه البلد العظيمة الجميلة ودائما في تطور وإزدهار وأمان دوت الخليج وبلدي العظيمة مصر".

نجوم حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات

وتتواجد مي عمر حالياً في الإمارات مع زوجها محمد سامي، وتقضي أجازتها الصيفية برفقته، وذلك بعد مشاركتهما في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، ولم تكشف مي عمر بعده أعمالها الجديدة في الفترة المقبلة، في الوقت الذي ما زال الغموض يسيطر على أعمال زوجها محمد سامي المقبلة بسبب قرار الشركة المتحدة المنتجة لمسلسله الأخير بعدم التعاون معه، واكتفى الفترة الماضية بالعمل مع محمد رمضان في فيديو كليب "ثابت".

واحتفل مؤخراً عدد من نجوم الفن العرب بالحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات، ونشروا عدة رسائل على صفحاتهم بمواقع التواصل، وعلى رأسهم نجوى كرم وتيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني وهاني شاكر وجوزيف عطية ولطيفة ومحمد رمضان وشذى حسون وراغب علامة ونادين نسيب نجيم ووليد توفيق وغيرهم.