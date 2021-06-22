احتفالات مستمرة للنجوم بعيد الأب..أحمد حلمي يرسم لوحة لوالده وعمرو يوسف وأحمد السقا ينشران صور نادرة

احتفالات نجوم الفن بعيد الأب ما زالت مستمرة، ونشر عدد منهم رسائل مؤثرة وكذلك صور نادرة لهم مع آبائهم ومنهم الفنن أحمد السقا وعمرو يوسف وكذلك أحمد حلمي وأحمد الفيشاوي وغيرهم.

أحمد الفيشاوي يكشف لحظة مؤثرة في أيام والده الأخيرة

وتذكر أحمد الفيشاوي والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، وكشفت بمناسبة عيد الأب عن لحظة مؤثرة في أيام والده الأخيرة في آخر أعماله المسرحية، ووجه رسالة إلى والده تعليقاً على صوره بانستقرام وقال:" ابويا اتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفي بأسبوع كان بيعرض علي المسرح وكان دورو انو كان بيموت ويقع علي المسرح.. أشتغل وأبدع لأخر نفس حقيقة.."، ووصف والده بالأسطورة في نهاية رسالته.

عمرو يوسف يتذكر والده بصورة نادرة

واحتفل الفنان عمرو يوسف بعيد الأب أيضاً، وأفرج عن صورة نادرة له مع والده، ووجه إليه رسالة على حسابه بانستقرام وقال:" صورتي انا واحسن راجل في الدنيا ابويا الله يرحمة.."، ووصف عمرو يوسف والده بالأفضل، ولاقت صورته مع والده تفاعل كبير على مواقع التواصل، خاصة بكشفه عن لقطة نادرة وكذلك بسبب الشبة بينه وبينه والده، وعلق على الصورة عدد من زملائه الفنانين.

أحمد السقا يوجه رسالة لوالده الراحل

وكذلك احتفل الفنان أحمد السقا بمناسبة عيد الأب، ونشر صورة نادرة له مع والده المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا، ووجه رسالة مؤثرة إلى والده، والذي يعتبر رائد فن تحريك العرائس في مصر، وقال السقا في رسالته لوالده:" في عيد الأب أبي الغالي...ستبقى قدوتي مهما تعاظم من حولي الناس، وستبقى بطلي بما فعلته .. اللهم أنر قبر رجلاً كان لي الدنيا وما عليها".

ونفس الحال بالنسبة للفنان أحمد حلمي، والذي احتفل بعيد الأب بطريقة مميزة، وكشف عن لوحة رسمها لوالده منذ 25 عاما، ونشرها للجمهور لأول مرة، وعلق أحمد حلمي على رسمته لوالده موجهاً رسالة لوالده قال بها:" الصورة دي رسمتها لابويا من ٢٥ سنة.. ابي العزيز .. هل تراني كما اراك دوماً في منامي".