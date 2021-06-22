هيفاء وهبى فى مصر للمشاركة فى حفل غنائى بالساحل الشمالى

تحضر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى إلى مصر أوائل شهر يوليو المقبل للمشاركة فى إحياء إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالى، كما تلتقى هيفاء أثناء تواجدها فى مصر بعدد من صناع الموسيقى لاستكمال اختيار أغانى جديدة تضمها إلى ألبومها المقبل.

يذكر أن هيفاء وهبى قد قامت بزيارة سريعة لمصر منذ أيام قليلة شاركت فيها في إحدى الحفلات كما أنها قامت بتسجيل اغنية جديدة مع الفنان أكرم حسنى التي تم طرحها منذ أيام، هو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما، ويحمل عنوان "لوكنت" وهى من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري،

تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول "لو كنت" ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن إنسانا فماذا سيصبح ؟ من خلال طرح أفكار توضح طريقة تفكير الرجل والمرأة في هذا الشأن.

يذكرأن الفنانة هيفاء وهبى أنها اعتذرت عن المشاركة فى بطولة مسلسل "حرب أهلية"، الذى عرض في شهر رمضان الماضى مع الفنانة يسرا، بسبب فيروس كورونا، وفى نفس السياق كان اخر عمل درامى عُرض لها مؤخرا، مسلسل "أسود فاتح"، وشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.