ديانا كرزون ترزق بطفلتها الأولى من زوجها معاذ العمرى

رزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان"، وفور نشر الصورة انهالت عليها الكثير من تعليقات التهنئة والمباركة.

وكانت ديانا كرزون وجهت رسالة لطفلها المنتظر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها تظهر حملها، صحبتها بتعليق: "أحببتُ رجلا.. هو صديقى وحبيبى وقطعة من قلبى، هو نعمة سأظل أشكر الله عليها، إنى استودعتك زوجى وعُمره وعافيته، فا يا رب احفظه لى فإنه لى حبيب ودُنيا وما ملكت".

وتزوج العمرى وديانا يوم 14 سبتمبر الماضى، فى حفل زفاف بسيط، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا، وظهرت النجمة ديانا كرزون بفستان الزفاف الأبيض، مع زوجها الإعلامى معاذ العمرى فى زفة اقتصرت على عدد محدود من العائلتين.