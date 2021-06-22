وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021...

وزيرة الثقافة: رئيس الوزراء يفتتح المعرض٣٠ يونيو والجمهور مجانا بدء من ا يوليو

عبد الدايم: معرض القاهرة الدولى للكتاب يحظى برعاية رئيس الجمهورية ويعكس صورة قدرة مصر وقوتها الناعمة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة٥٢ من معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى تقام في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ١٥ يوليو القادم بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي الذي عقدته الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمركز المنارة لاعلان تفاصيل إقامة الدورة 52 من المعرض بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور احمد بهي الدين، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتور احمد ابراهيم نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وممثلى الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض، واعضاء اللجنة العليا للمعرض وعديد من الاعلامين والصحافين.

وقالت وزيرة الثقافة نلتقي اليوم في ظروف استثنائية، وكلنا أمل، مليئون برغبة في الحياة، والتحدي، لنعلن تفاصيل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين والذى يعد احد أهم الأحداث الثقافية في العالم ، مشيرة ان هذه الدورة تحظى برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتعكس صورة واضحة لقدرة مصر، وقوتها الناعمة، وتاتى كاحد مؤشرات دخول الوطن عصرًا جديدًا، من التحول الرقمنة ، واضافت ان المعرض يعد دلالة واضحة على حرص مصر رئيسًا وحكومة على دعم القراءة والنشر بوصفهما من أهم مقومات الدولة الحديثة، التي تهتم بالثقافة والعلم لبناء مستقبلها، كما أنها تتعامل مع القراءة بوصفها خط المواجهة الأهم ضد الأفكار المتطرفة، بل وضد الظروف السلبية، ولذلك اختار المعرض لنفسه شعارًا دالًا هو في القراءة حياة، فبالقراءة نتحدى، ونواجه، ونبني مستقبلنا ووطننا الذي نأمل فيه، كما اوضحت ان معرض هذا العام يعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية هو أكبر تجمع فعلي للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًّا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد ايضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما ان حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام، كما تقرر استيعاب جميع الناشرين وتثبيت أسعار العام الماضي نفسها، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب، وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة للمعرض، كما توجهت بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتفضل بافتتاح دورة هذا العام، ولكل من أسهم في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الثقافي المهم، الذي أعتبرته عيدًا للقراءة والكتاب، وكذلك للدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين وفريق العمل وجميع العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقال رئيس هيئة الكتاب يعد المعرض اهم واكبر الاحداث الثقافية في الوطن العربي والعالم، وبالرغم من اقامته هذا العام في ظل ظروف مختلفة يمر بها العالم بسبب كورونا فنحن قادرون على خوض غمار هذا التحدي الكبير وذلك من خلال التطوير الذي تشهده دورة هذا العام على كافة الاصعدة، كما يمثل معرض هذا العام مؤشرا على انطلاق مرحلة جديدة في عمره لما يشهده من تطويرات تتواكب َمع روح الجمهورية الجديدة والتي تؤكد اهمية الحفاظ على الهوية المصرية الخالصة والتحول الرقمي ودخول عهد جديد من الثقافة الرقمية وهو ما حرصنا على تحقيقه على صعيد المثال في تصميم البوستر الخاص بالمعرض ومنصته الإلكترونية التي تتيح كافة الخدمات المتعلقة به، واضاف بأن المعرض سيتم افتتاحه في 30 يونيو الجاري والاول من يوليو للجمهور على ان تبدأ مواعيد الدخول يوميا من 10 صباحا وحتى ١٠ مساءً عدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة في الواحدة ظهرا وتنتهي في العاشرة مساءً وبطاقة استيعابية ١٠٠ الف زائر يوميا .

وقدم محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير وحرصها على إقامة هذه الدورة الاستثنائية والتي اتاحت من خلالها الفرصة للناشرين العرب لتعويض خسائرهم الناجمة عن تأجيل والغاء العديد من المعارض حول العالم، ولدعمها وتضامنها مع الظروف التي يمر بها الناشر اللبناني حيث وافقت على معاملته معاملة الناشر المصري وتسهيل كافة العقبات ازاء مشاركته، موكدا حرصها الكبير وايمانها باهمية دعم صناعة النشر بوجه عام.

كما قدم الدكتور احمد ابراهيم نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها وتوجيهاتها الفعالة للناشرين وإحداث مجموعة من التطويرات المتميزة بالمعرض هذا العام والتي تمثلت اهمها في موافقتها على دخول المعرض مجانا وتفعيل المنصة الإلكترونية لاول مرة والتى تتضمن معرضا افتراضيا متميزا وجميعها كانت تمثل لنا احلاما قد تحققت في عهدها وهو ما يتواكب مع هذه الطفرة الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الاصعدة.

يذكر أن معرض هذا العام تبلغ إجمالى مساحته 80 ألف متر مربع، وإجمالى مساحة ( 4 ) قاعات العرض 40 ألف متر مربع، و المساحة المستغلة ( 18591 متر مربع )، عدد الأجنحة فى المعرض 756 جناح، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين ( نشر عام ) 344 دار نشر، عدد الناشرين المصريين ( كتاب أجنبي ) 40 ناشرا، عدد الناشرين المصريين ( كتاب الأطفال ) 47 دار نشر، عدد الناشرين المصريين ( وسائل تعليمية ) 27 دار نشر، عدد الناشرين المصريين ( كتاب اسلامي وتراث ) 98 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، عدد الناشرين ( كتاب صوتي ) 1، عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 5، عدد أجنحة مبادرة وزارة الثقافة المصرية " ثقافتك كتابك " 11 ناشر، عدد المؤسسات الصحفية 7، عدد أجنحة صالة العرض للدول والجهات والمؤسسات الدولة المصرية 54.

كما يشارك في المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول افريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالاضافة الى امريكا .

وبناء على توجيهات وزيرة الثقافة بإقرار عدة ترتيبات وإجراءات منها العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة فقد تم تسكين عدد 41 دار نشر جديدة طبقاً للقاعدة العامة وموافقة اللجنة العليا بتسكين من لديهم 50 عنوان فأكثر، وبعد ذلك تسكين كل 2 دار نشر فى جناح مجمع، و تم تسكين عدد 3 دور نشر فى الكتاب الأجنبي، و تم زيادة مساحة أجنحة عدد 18 دار نشر من مساحة 9م إلى 18م طبقاً لنفس القاعدة من 100 إصدار فأكثر ومن قدم قائمة كتبه عند تقديم أوراق الاشتراك وبعد مراجعة أرقام الإيداع.

و تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تحقيق رؤية الدولة المصرية للتحول والرقمي وأهميته، وضرورة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين فقد تم الاعلان عن انشاء منصة رقمية للدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أطلقت وزارة الثقافة المنصة الرقمية الخاصة التي تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض ،كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث " جوجل " ، ويتبعها الضغط على خيار "احجزىتذكرتك"، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف - البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية -النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة، كما سيتم اقامة غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء "أون لاين" على المنصة وعلى تطبيق الواتساب، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة ، كما تم تحديد حدًا أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربعة ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.

كما أطلقت وزيرة الثقافة مبادرة ثقافتك كتابك خلال الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءىة والمعرفة التى هي اساس بناء الانسان وتوسيع مداركه، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التي سيتم تنفيذها من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض.

وفيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائري المعرض وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات فقد تقرر توفير خطوط أوتوبيس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ 52 لعام 2021 حيث تقوم هيئة النقل العام على خدمة المعرض بتوفير (58 سيارة ) من خلال الخطوط الآتية :

الخط رقم (1) عبد المنعم رياض (10) سيارات

عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر- محور المشير – معرض الكتاب.

الخط رقم (2) دوران شبرا (10) سيارات

دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمي – ش رمسيس – عباسية – نادي السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

الخط رقم (3) النزهة الجديدة (???? سيارات

النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

الخط رقم (4) الأميرية (7) سيارات

الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين الشمس- ميدان رابعة – الحي السابع- حي السفارات – معرض الكتاب.

الخط رقم (5) ميدان الجيزة (10) سيارات

ميدان الجيزة–جامعة القاهرة–القصر العيني–السيدة عائشة - الأوتوستراد–جامعة الزهر- معرض الكتاب.

الخط رقم (6) صقر قريش (5) سيارات

صقر قريش–كارفور المعادي–نادي وادي دجلة–الطريق الدائري- محور المشير– معرض الكتاب.

الخط رقم (7) المظلات (???? سيارات

المظلات–سراء القبة–روكسي–السبع عمارات- الحي الثامن– الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

كما يذكر انه لمزيد من التسهيل على خدمة التنقل للجمهور فقد تقرر مد مسار خط " العباسية – معرض الكتاب " ليبدأ من محطة دوران شبرا بدلاً من العباسية، وبالإضافة إلى الخطوط السابقة فهناك خطوط عابرة لمحور المشير تمر بمعرض الكتاب وهي:- أحمد حلمي – معرض الكتاب – التجمع الثالث، عبد المنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية، شرق شبرا الخيمة- معرض الكتاب– التجمع الثالث، بولاق الدكرور– معرض الكتاب – التجمع الثالث.

وفيما يتصل بالبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض فقد تحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبع مسارات رئيسية كل مسار به أكثر من فرع على مدى 14 يومًا: وهذه المسارات السبعة هي: أنشطة وعروض الطفل (أفلام كرتون تثقيفية للأطفال منها مجموعة أفلام تعرض لأول مرة عن نهر النيل والحفاظ عليه- ومنها أفلام وأغنيات من رسوم فنان مصر الكبير "حجازي")، الثقافة التشكيلية (وفيها فرع يدعم تعميق الثقافة التشكيلية وتوضيح مدى تغلغلها عبر عصور مصر المختلفة، وكذا ورش تطبيقية لفنون الأسرة المصرية)، القضايا الثقافية الراهنة (ومنها الاحتفال بمئويات رموز الثقافة والفنون المصرية كثروت عكاشة وصلاح عبد الصبور وعبد المنعم مدبولي- واستضافة لأهم الكتاب والمفكرين الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم خلال العام الجاري)، الأقلام الإبداعية (ويستضيف هذا المسار كُتّاب الرواية والقصة القصيرة الذين قدموا إصدارات متميزة في العام الجاري والتي يعرضون لها على منصة المعرض)، الشعر والشعراء (ويستضيف مشاركات لأهم الشعراء المصريين والعرب من الأجيال الشعرية كافة)، اللقاءات الفكرية (وتقدم حوارات مع رموز الكتابة والفن والثقافة المعاصرين من مصر والعالم العربي بل والعالم)، السينما والعروض المسرحية (ويعرض هذا المسار أفلام سينمائية تناقش قضايا المجتمع المصري والعربي كما يعرض بعضا من أحدث وأهم العروض المسرحية التي قدمتها وزارة الثقافة على مسارحها المختلفة في العام الجاري).

كما تقوم فكرة النشاط الثقافي والفني هذا العام على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للمتلقي (الـمُشاهد) على منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفقًا لفلسفة جديدة في أنشطة الأون لاين بناءً على دراسة التجارب السابقة التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية في هذا المجال وأيضا بناءً على دراسة التجارب العربية والدولية الأخرى والإفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات في تقديم الأنشطة الثقافية والفنية. كما ترتقي المنصة في جانبها المتعلق بالفعاليات بذوق جمهور المعرض من خلال فواصل موسيقية يقدمها المبدعون من الموسيقيين المصريين الشباب والشابات أبناء وبنات دار الأوبرا المصرية وأكاديمية الفنون والهيئة العامة لقصور الثقافة.

تضمن الموتمر عرضا لفيلم تسجيلي شمل كافة التفاصيل المتعلقة بفعاليات المعرض كما تضمن عرضا للمهندسة هبة الخولي ممثلة الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية لكافة التفاصيل والخدمات المتعلقة بالمنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض.