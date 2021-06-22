"كل ما يعرفه الناس لا أريده" .. هل قررت مي حلمي الاعتزال نهائيًا؟

مي حلمي الإعلامية المصرية فاجئت الجمهور قبل ساعات بالكشف عن نيتها في اعتزال مهنة الإعلام ورغبتها في الابتعاد عن الأضواء وإخفاء كل ما يخص حياتها عن المتابعين.

مي حلمي تتحدث عن الاعتزال

مي حلمي بالرغم من أنها كانت قد حرصت خلال الساعات الماضية على مشاركة المتابعين بلقطات مرحة من إجازتها التي تقضيها في دبي، إلا أنها فاجئت الجميع بحديثها عن قرار الاعتزال وهو ما أثار التساؤلات حول ما تمر به حاليًا، وجعل اسمها متصدرًا الترند.

الإعلامية المصرية كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "بفكر جديًا باعتزال كل شيء، مهنتي كمذيعة، السوشيال ميديا نهائيًا، كل شيء.. كل ما يعرفه الناس لا أريده"، لكنها تلقت بعض التعليقات التي طالبتها بالتراجع عن التفكير في هذا القرار.

مي حلمي ترد على تعليقات الجمهور بشأن الاعتزال

وعادت مي حلمي وردت على بعض تعليقات متابعيها، وأكدت أنها مازالت تفكر في الأمر لكنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد، فيما حرص البعض على تأييد فكرة اعتزالها لمواقع التواصل الاجتماعي دون اعتزال الإعلام.

ويأتي حديث مي حلمي عن الاعتزال، بعد حوالي شهرين من ظهورها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي عرض في رمضان الماضي وكشفت خلاله عن تفاصيل علاقتها بزوجها السابق الفنان محمد رشاد.

تفاصيل أحدث ظهور إعلامي لمي حلمي

وكانت مي حلمي قد أكدت في البرنامج أن سبب خلافها مع زوجها السابق هو الخيانة، حيث وجدت على هاتفه رسالة أرسلها لفتاة غيرها أثبتت عدم ولائه لها، وهو ما جعلها تدخل في نوبة بكاء خلال اللقاء، كما كشفت عن سبب إلغاء حفل زفافها الأول وأكدت أن طليقها كان مقررا قبل ليلة من الزفاف بعدم الذهاب للحفل، نافية الأنباء التي انتشرت وقتها بأنها تكون قد أخطأت في حق والدته وعائلته، وعبرت مي عن ندمها على تسامحها مع رشاد بعد أزمة إلغاء حفل الزفاف الأول، وعودتها له بعد ذلك، كما كشفت أن موافقتها على عقد الزفاف للمرة الثانية كان بسبب حبها له