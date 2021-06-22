عبدالله الرومي يكشف لـ"دوت الخليج" مصير "عافك الخاطر 2" ومفاجأة مسلسل "بين يديك" مع صمود الكندري

عبدالله الرومي الكاتب والمؤلف الكويتي تحدث عن مصير الجزء الثاني من مسلسل "عافك الخاطر"، وكذلك تعاونه الجديد مع الفنانة صمود الكندري في أول عمل من إخراجها والذي يحمل عنوان "بين يديك".

عبدالله الرومي يعد بمفاجأة في مسلسل "بين يديك"

عبدالله الرومي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سعادته بالتعاون مع الفنانة صمود الكندري في مسلسل "بين يديك" والذي بدأ تصويره منذ فترة، وأكد أن العمل الذي يعد هو الأول للفنانة الكويتية كمخرجة سوف يفاجئ الجمهور عند عرضه فقال عبدالله الرومي: "الفنانة صمود راقية في تعاملها وجميع خطواتها مدروسة، وسوف يرى الجمهور في مسلسل (بين يديك) صورة وإخراج وروح جديدة على الشاشة، صمود قد دخلت في تفاصيل النص بشكل رائع، ونعد الجمهور بعمل مختلف وسوف يشكل مفاجأة، وإن شاء الله سوف يعرض المسلسل خلال الموسم الدرامي في الأشهر القادمة".

مصير الجزء الثاني من مسلسل "عافك الخاطر"

عبدالله الرومي تحدث كذلك عن مسلسل "عافك الخاطر" الذي حقق نجاحا كبيرا عن عرضه لأول مرة العام الماضي، وأوضح أن النجاح الكبير للمسلسل يعود لهذا العدد الضخم من النجوم الذين شاركوا في بطولته، كما كشف عن مصير الجزء الثاني من العمل والذي طلب قطاع واسع من الجمهور تنفيذه فقال عبدالله الرومي: "منذ بداية التحضير لمسلسل (عافك الخاطر) وأنا اعلم تماما أن العمل سوف ينجح في لفت انظار الجمهور في الكويت والعالم العربي، واعتقد أن من أسباب نجاحه هو مشارك هذا الكم الكبير من النجوم".

وأضاف عبدالله الرومي: "اعلم تماما أن هناك تيار واسع من الجمهور يطالب بتنفيذ جزء جديد من مسلسل (عافك الخاطر) وحدث ذلك على تويتر حيث تصدر اسم المسلسل التريند لأكثر من 5 مرات، لكن للأسف لن يتم تنفيذ جزء جديد من المسلسل خلال الفترة القادمة"، وشارك في بطولة مسلسل "عافك الخاطر" كل من الفنانة أسمهان توفيق، وسليمان الياسين، وخالد أمين، وعبير أحمد، ومشاري البلام، وهبة الدري، والعمل من تأليف عبدالله الرومي، وإخراج مناف عبدال.

عبدالله الرومي يكشف عن أهم ما ينقص الدراما الكويتية

عبدالله الرومي أوضح كذلك رأيه في الدراما الكويتية واهم النقاط التي تنقصها خلال هذه الفترة، حيث أشار إلى قلة الأعمال ذات الإنتاج الضخم والتي قد تساهم بشكل كبير في تطور الدراما الكويتية ففال: "الكويت تفتقد الإنتاج الضخم، فنحن نمتلك النجوم والمخرجين والمؤلفين، لكن نفقد العنصر الخاص بالإنتاج الضخم الذي يتوفر في الدراما المصرية، رغم أن كل 5 سنوات نجد عمل درامي بإنتاج ضخم لكن ليس بشكل مستمر".