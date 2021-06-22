الدكتوراه للباحث صادق محمد العماري في التاريخ

الدكتوراه للباحث صادق محمد العماري في التاريخنال الباحث اليمني صادق محمد صالح العماري درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة صنعاء بتقدير ممتاز عن رسالته الموسومة بـ"الأقيال ودورهم السياسي في عصر ملوك سبأ وذي ريدان من القرون الأولى إلى القرن الثالث الميلادي".

وكان الباحث اليمني العماري قد تقدم ببحثه إلى جامعة صنعاء - كلية الأداب والعلوم الإنسانية، وتمكن من مناقشة رسالته بثقة واقتدار أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الأستاذ الدكتور ابراهيم محمد سعيد الصلوي رئيساً وممتحناً داخلياً – جامعة صنعاء وعضوية الأستاذ الدكتور عبدالله عبده اسماعيل ابو الغيث المشرف الرئيسي جامعة صنعاء، والأستاذ الدكتور أحمد علي الطيب الزارعي ممتحناً خارجياً - جامعة الحديدة.

وأشادت اللجنة بجهود الباحث صادق العماري في إعداد الرسالة، والتي تعد إضافة نوعية وإنجازاً علمياً في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية، والتي ستكون مرجعاً مهماً للباحثين في التاريخ اليمني القديم وأوصت اللجنة بطباعة الرساله.