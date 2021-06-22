هاني شاكر يحيي الذكرى العاشرة لوفاة ابنته برسالة مبكية: "دينا نور عيني وحشتيني"

هاني شاكر استعاد أحزانه على وفاة ابنته "دينا" بشكل مضاعف اليوم حيث تحل اليوم الذكرى العاشرة لوفاتها، فنشر صورة لها عبر حسابه على فيسبوك، وأرفقها بكلمات موجعة متوجها لها بعبارات الإشتياق ووجع الفراق عنها.

هاني شاكر يحيي الذكرى العاشرة لوفاة ابنته برسالة مبكية

النجم المصري هاني شاكر أحيا الذكرى العاشرة لوفاة ابنته "دينا" التي يصادف اليوم ذكرى وفاتها الأليمة بعد صراع مرض السرطان، فنشر هاني شاكر صورة لإبنته وأرفقها برسالة مبكية معبرا عن مدى اشتياقه لها.

وكتب هاني شاكر في رسالته :" دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا اغلي واحلي ملاك نزل علي الارض النهارده الذكري العاشره لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي انشاء الله في الجنه مع كل اللي بتحبيهم نسألكم الفاتحة".

وتفاعل الجمهور مع تدوينة هاني شاكر وتمنوا لابنته الرحمة ولأسرته الصبر.

سبب وفاة ابنة هاني شاكر

دينا هاني شاكر توفيت قبل عشر سنوات ماضية بعد صراع مع مرض السرطان، داخل مستشفى الشروق بمنطقة المهندسين، بمصر، عن عمر ناهز 27 عامًا، وذلك بعد 4 سنوات من زواجها، وإنجابها لطفلين توأم هما مليكة ومجدي، ويحرص والدها النجم هاني الشاكر في كل عام على استعادة ذكرياتها معها والدعاء لها، فيما يرعى شوؤن حفيديه وينشر من وقت لآخر صورهما على انستغرام.

هاني شاكر يكشف كواليس اللوك المثير للجدل في "لو سمحتوا "

من ناحية ثانية، رد هاني شاكر على على جدل اللوك الجديد له على بوستر أغنيته الجديدة "لو سمحتوا"، وكشف عدة كواليس عن الأغنية ومفاجآتها بالإضافة إلى كواليس اللوك المثير للجدل.

وتحدث الفنان هاني شاكر في تصريحات له مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وقال إنه سعيد بهذه الضجة والاهتمام الكبير بلوك الأغنية الجديدة، خاصة أن الأغنية لم تطرح بعد، وتمنى أن يحقق فيديو الأغنية أعجاب أكبر لدى الجمهور، وأشار إنه يقدم أغنية مختلفة وأراد أن ينفذ معها لوك جديد يناسبها.

هاني شاكر لفت الى إنه استقر مع فريق العمل على تقديم هذا الشكل الأوروبي والإيطالي في اللوك الذي ظهر به، وأضاف إن لديه طاقة للجرأة، وأنه لم يقدم شيئاً غريباً ولكنه جديد عليه، ولم يره الجمهور بهذا الشكل من قبل بعد أن تخلى عن الكلاسيكية التي يعرفها عنه الجمهور، وكشف أن زوجته كانت متواجدة معه في موقع التصوير، بالإضافة إلى ابنه شريف، حيث كان لهم دور في اختيار اللوك المفاجىء.