تعليق جديد من نجل الفنان خالد سامي حول تطورات وضعه بعد 3 أسابيع في الغيبوبة:"ما في شيء نسويه غير الدعاء"

خالد سامي النجم السعودي مازالت حالته الصحية محل اهتمام قطاع كبير من الجمهور الذين يحرصون على الاطمئنان عليه باستمرار، وهو ما جعل نجله تركي يكشف تطورات الوضع الصحي لوالده.

تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي

تركي نجل خالد سامي حرص على مشاركة الجمهور بتدوينة على تويتر كشف خلالها تطورات الوضع الصحي لوالده بعد مرور 3 أسابيع من دخوله في الغيبوبة، وأكد أنه ينتظر باستمرار إفاقة والده من الغيبوبة.

وكتب تركي خالد سامي: "اليوم يكمل أبوي 21 يوم بالغيبوبة، الحالة مستقرة لكن مافي شي نقدر نسويه علشان نساعد بأنه يقوم غير الدعاء والانتظار، يوميًا أنا عند ابوي انتظر اللحظة اللي يقوم فيها، دعواتكم يا أحبة".

تعليق زوجة خالد سامي على وضعه الصحي

ولاقت تغريدة نجل خالد سامي تفاعل قطاع كبير من الجمهور الذين تمنوا الشفاء العاجل للفنان القدير وطالبوا أسرته بالكشف باستمرار عن تطورات حالته الصحية.

الجدير بالذكر أن زوجة الفنان خالد سامي، السيدة عائدة العتيبي قد كشفت مؤخرًا عن أخبار إيجابية ومبشرة في حالة زوجها، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "للاطمئنان عن حالة خالد سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله".

أما تركي نجل الفنان السعودي القدير، فكشف مؤخرًا كذلك عن صورة لوالده التقطت له قبل حوالي 4 سنوات داخل منزله، وظهر فيها بظهره، ونشر تركي الصورة على تويتر وعبر عن مدى اشتياقه لوالده، وعن الأمل الذي يتحلى به رغم حالته الصعبة.

تفاصيل مرض خالد سامي

وعلق تركي على الصورة قائلًا: "فلاش باك قبل ٤ سنوات، الله يقومك بالسلامة يا ابوي يا حبيبي، كنت ولازلت بطلي.. أحبك من صميم قلبي وما راح افقد الأمل ابدًا".

وكان نجل خالد سامي قد صدم الجمهور في بداية شهر يونيو الجاري، بتطورات خطيرة في حالة والده الصحية، وقال في تغريدة له على تويتر، إن قلب والده توقف عن النبض فجأة وعاد للنبض بعد 5 محاولات للإنعاش، وأكد أن والده غائب عن الوعي، وأضاف: "اليوم كنت بفقد ابوي وربي لطف الحمد لله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض، ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، مافي كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم".

جميع الصور مأخوذة من حساب نجل خالد سامي على تويتر