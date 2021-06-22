أول رد رسمي من أسما شريف منير على أنباء ارتباطها مجددًا بعد شهرين من طلاقها..بالصور

أسما شريف منير ابنة الفنان المصري شريف منير، حرصت خلال الأيام الماضية على نشر العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابها على انستجرام، والتي توثق من خلالها إجازتها الصيفية في أحد المدن الساحلية بمصر.

أسما شريف منير تحسم حقيقة ارتباطها مجددًا

وخلال الأيام الماضية شاركت أسما شريف منير جمهورها بالعديد من الصور التي جمعتها مع أحد أصدقائها، والتي ظهرا فيها بشكل مرح، إلا أن تلك الصور باتت محل اهتمام عدد من متابعيها الذين فسروا الأمر بأن ابنة الفنان المصري على وشك الارتباط مجددًا بعد أشهر من انفصالها عن زوجها السابق الفنان محمود حجازي، وهو ما حرصت أسما على نفيه رسميًا.

أسما شريف منير تعلق على ارتباطها بأحد أصدقائها

وعادت أسما شريف منير نشر صور تجمعها بصديقها عبر انستجرام، وأكدت أن علاقتهما مجرد صداقة فقط، وأنها لم ترتبط كما تخيل البعض، وأضافت في تعليقها: "تنويه عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني ومرة أخيرة.. أنتيكا أخويا الصغير بلاش تجويد".

وأكدت أنها في حال فكرت في الارتباط مجددًا سوف تخبر الجميع بالأمر، وتابعت: "أوعدكم لما ارتبط هعرفكم، أصلي أكيد هكون فرحانة ساعتها وهحب انكم تفرحوا لي مش هخبي.. سيبكوا من الهري ده، إيه الألوان الجامدة دي، صيف كما قال الكتاب".

تفاصيل طلاق أسما شريف منير ومحمود حجازي

وتفاعل عدد من متابعي أسما شريف منير معها، وأبدوا إعجابهم بصورها مع صديقها، وتمنوا لها السعادة، وطالبوها بعدم التركيز على الشائعات.

يذكر أن أسما شريف منير قد أعلنت انفصالها عن طليقها الثاني الفنان محمود حجازي في شهر أبريل الماضي، ولم تكشف أي تفاصيل عن سبب هذا الانفصال، ووقتها علقت وطالبت البعض بالتوقف عن التساؤلات والشائعات حول انفصالها، ووصفت ما حدث بـ"النصيب"، وقالت: "ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير إشاعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب بكل احترام ونقطة.. ربنا يكرمنا احنا الاتنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية.. بعد اذنكم إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

كما أن أسما منذ انفصالها عن زوجها الأول محمود السكري والد ابنتها الوحيدة لارا وهي تحافظ على العلاقة القوية بينهما، والظهور معًا باستمرار، والإشادة بعلاقته بابنته.

جميع الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لأسما شريف منير على انستجرام