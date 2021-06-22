أول تعليق من ديانا كرزون بعد ولادتها وشقيقتها تنشر لقطات من الحفل الفخم لاستقبال الطفلة.. بالصور

ديانا كرزون، الفنانة الأردنية وأسرتها أعلنت قبل ساعات ولادتها لطفلتها الاولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، حيث نشر زوجها صورة حديثة لهما عبر حسابه على انستجرام وأعلن قدوم ابنته.

أول تعليق من ديانا كرزون بعد ولادتها

وفي أول تعليق لها على أخبار ولادتها، أعادت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، نشر نفس الصورة التي شاركها زوجها مع الجمهور، وذلك عبر حسابها على انستجرام، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بإنجابها طفلتها الأولى.

وعلقت ديانا كرزون على الصورة التي أطلت فيها مع زوجها معاذ العمري في أيامها الأخيرة بمرحلة الحمل، وهي ممسكة بحذاء صغير للغاية، وقالت: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى".

زين كرزون تكشف عن الأجواء الفخمة من حفل استقبال ابنة شقيقتها

ولم تكشف ديانا حتى الآن عن اسم طفلتها، لكن أسرتها حرصت على الكشف عن لقطات من أجواء الولادة، وحفل استقبال الطفلة، حيث نشرت زين كرزون، شقيقة ديانا، عدة فيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، والتي سلطت الضوء خلالها على الحلوى والأجواء الفخمة لحفل استقبال الطفلة، كما حرصت على طمأنة الجمهور على حالة النجمة الأردنية، والتعبير عن مدى سعادتها كونها أصبحت خالة.

كما حرصت زين على نشر صورة للطفلة الصغيرة عبر انستجرام أيضًت، والتي لم تظهر منها سوى رأسها المغطى بقبعة باللون الروز، وعلقت زين على الصورة قائلة: "صباحو يا عمري أنتي".

ديانا كرزون تستعرض حملها

وكانت ديانا كرزون قد استعرضت في الفترة الماضية حملها في أيامه الأخيرة، واحتفلت بقرب قدوم طفلها المنتظر من خلال توجيه رسالة مؤثرة لزوجها ولجنينها حيث جددت عهود حبها لزوجها وتمنت أن يحفظه الله لها، كما أطلقت سلسلة وعود لطفلها وكتبت قائلة متوجهة لزوجها قبل الاستعداد لولادة طفلها: "أحببتُ رجلً هو صديقي وحبيبي وقطعة من قلبي، هو نعمة سأظل أشكر الله عليها، إني استودعتك زوجي".

ديانا كرزون كشفت عن أمنياتها ووعودها لطفلتها قبيل ولادتها فأضافت في رسالتها: "وها نحن ننتظر طفلنا الأول، قطعة من قلبنا، سنحرص عليك جيداً، سنبقى معك دائمآ، وان وقعت سنساندك على اكتافنا، سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والاقرب لنا، اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا".

جميع الصورة مأخوذة من حساب النجمة ديانا كرزون وشقيقتها زين كرزون على انستجرام