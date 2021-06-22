أصالة تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير غير تقليدية: "الحياة فرصة"

أصالة فاجأت الجمهور اليوم بنشر صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على حسابها الرسمي بانستقرام، وظهرت بإطلالة غير تقليدية في الصور، ووجهت من خلالها رسالة للجمهور.

أصالة تفاجيء الجمهور بجلسة تصوير غير تقليدية

ونشرت الفنانة أصالة أحدث جلسة تصوير خضعت لها، على حسابها الرسمي بانستقرام، وفاجأت أصالة الجمهور بجلسة التصوير غير التقليدية والتي ظهرت بها بإطلالة مختلفة عن عادتها، وكذلك بمظهر شبابي وعفوي، وحرصت أصالة على توجيه رسالة من خلال صورها الجديدة إلى الجمهور، بتعليق يتماشى مع هدف جلسة التصوير وقالت:" الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا..".

أصالة تخطف الأنظار على مواقع التواصل

وخطفت الفنانة أصالة الأنظار على مواقع التواصل بسبب صورها وأنشطتها الأخيرة، وآخرها حضورها حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، ووجهت إليها رسالة مميزة بعد حفل الزفاف قالت بها:" "لأنّي بحسّ باخد من هواها أوكسجيني للحياة بفرح مرتين لمّا بيزيد فرحي بلقاها فرح لاخوه وأصحاب بدّي شوي أحكي عنهم اتنينهم ببدى بجيسي (الإعلاميّه الكبيرة جيسيكا عازار) اللي صمّمت مع حبيبها وشريكها يكون الفرح بلبنان رغم الظروف القاهرة، وكان فرح غاية بالبساطة ومليان محبّة وشموع كتار وغمرت كلّ المكان اللي مزيّن شجر لبنان وبساطة العشب الأخضر بضحكتها الطيّبة وفرحتها الطفوليّة".

وتابعت أصالة:" عريسها الغالي جدّاً الحبيب الصّديق محمّد صوفان اللي من سموّ أخلاقه مافي كلام ينصفه.. وجمع فرحها أحلى الأصحاب اللي كلهم من أقرب أحبابي وصحابي وناسي .. لبنان فعلاً تعبان بس أهله رح يعينوه ويسندوه ويفرحوا ويضحكوا ويغنّوا ويرقصوا ليرجع بقوّتهم يقوى.. شكراً جيسيكا ومحمد يا قمرين الله يحفظكم على هالشعور الحلو اللي عيّشتوني فيه بهاليومين ياأخواتي منّ أمّي وحبيبة روحي ومثلي الأوّل والدّائمّ السيّدة الجميلة بيروت".

أعمال أصالة الفنية

وشهدت الفترة الأخيرة نشاط فني كبير للفنانة أصالة، إذ أحيت مؤخراً حفل غنائي في افتتاح موسم الحفلات بالرياض مع الفنان نبيل شعيل، وخطفت الأنظار بإطلالتها الجديدة في الحفل وكذلك بعودتها للحفلات الجماهيرية بعد غياب، وكانت أصالة قد شوقت الجمهور في الفترة الأخيرة لأعمالها الغنائية الجديدة وألبومها الجديد باللهجة المصرية ومن المتوقع ان تتواجد في المنافسة الغنائية بموسم الصيف الحالي.