هند البحرينية تكشف تطورات حالة والدتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.. بالفيديو

هند البحرينية كشفت تطورات جديدة عن حالة والدتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخراً، وبعدما أقلقت الجمهور عليها، وقالت إن والدتها ما زالت في المستشفى وحالتها أصبحت مستقرة.

هند البحرينية تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

ونشرت الفنانة هند البحرينية فيديو على حسابها الرسمي على انستقرام، والذي ظهرت به في مناسبة سابقة مع والدتها، وطمأنت الجمهور على حالة والدتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا وانتقالها للمستشفى، وقالت تعليقاً على الفيديو على انستقرام:" الف الحمدلله الوالدة حالتها مستقرة بفضل من الله ودعواتكم لها.. حبيت اطمنكم عليها .. ناطرين بس نفرح بشوفتها ببيتها

شكرا لكل دعواتكم لها بالشفاء".

هند البحرينية تطمئن الجمهور على صحة والدتها

ووجهت الفنانة هند البحرينية الشكر لكل من دعا لوالدتها وكذلك وجهت الشكر للأطباء في المستشفى وقالت في رسالتها على حسابها بانستقرام:" ألف شكر لكل الطاقم الطبي في مملكة البحرين على جهودهم مع كل مريض، وشكر خاص جدا الى كل الدكاترة والممرضات القائمين على رعاية والدتي بمستشفى عوالي الدور الثالث"، وانهالت الدعوات من قبل الجمهور وزملاء هند البحرينية لوالدتها بالشفاء والتعافي من فيروس كورونا.

أصابة والدة هند البحيرينية بفيروس كورونا

وكانت هند البحرينية قد أقلقت الجمهور على حالة والدتها الصحية بعد كشفها عن إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو كشفت من خلاله عن إصابة والدتها بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، كما وجهت الشكر للأطباء في البحرين الذين يحاولون بكل الطرق مساعدة المرضى بالفيروس ومواجهته فقالت: "والدتي مصابة بكورونا وهذا هو اليوم السادس لها، وتم نقلها إلى المستشفى".

هند البحرينية تحدثت في الفيديو وهي تبكي بسبب حالة والدتها وقالت: "والدتي لديها خوف شديد من المستشفى بالإضافة للوضع الخاص بكورونا لذلك يؤثر هذا الخوف فى مدى استجابتها للعلاج، ويطلب منا الأطباء أن نتدخل في إقناعها بأن تساعدهم وحاولنا، لكن الخوف يسيطر عليها بشكل كبير، وتدهورت حالتها وكان من الضروري نقلها للعناية المركزة لكن نتيجة خوفها قام الأطباء بنقل الأجهزة الخاصة بالعناية المركزة إلى غرفتها خوفا عليها من تدهور حالتها أكثر في حال دخولها غرفة العناية".