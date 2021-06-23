فيديو عفوي وطريف لأحلام مع زوجها في كواليس جلسة تصوير لهما.. شاهدوا رومانسيتهما

أحلام خطفت الأنظار على مواقع التوصل بعد نشرها فيديو لها مع زوجها مبارك الهاجري في كواليس أحدث أعمالها، وظهر الزوجان في لحظة عفوية وطريفة ورومانسية معاً وهو ما لاقى اعجاب الجمهور.

أحلام في لحظة عفوية وطريفة مع زوجها

ونشرت الفنانة أحلام الشامسي فيديو لها على حسابها الرسمي بانستقرام، ظهرت به برفقة زوجها مبارك الهاجري في كواليس تصوير أحدث جلسة تصوير لهما، وطلبت من زوجها في الفيديو توجيه كلمة، وقال مبارك الهاجري ممازحاً زوجته إنه يشعر بسعادة للتصوير مع أحلام، وأنها أثلجت صدره، وقبل رأسها في نهاية حديثه، وبادلته أحلام المزاح في الفيديو وعلقت عليه برسالة رومانسية إلى زوجها وقالت:" اثلج صدري.. ياعمري انت".

رومانسية أحلام وزوجها في كواليس جلسة تصوير لهما

وشوقت الفنانة أحلام الجمهور إلى جلسة التصوير الجديدة التي تخضع لها، ويظهر بها زوجها مبارك الهاجري، وخمن البعض أن الزوجان يحتفلان بذكرى زواجهما بجلسة تصوير رومانسية جديدة، ونشرت أحلام عدة فيديوهات لها من كواليس جلسة التصوير، وشوقت الجمهور لأعمالها الجديدة على مواقع التواصل.

أحلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها

وكانت أحلام قد احتفلت مؤخراً بعيد زواجها الـ 18 من مبارك الهاجري، ووجهت إليه رسالة رومانسية على انستقرام قالت بها:" كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعادة اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمة ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ الحمد لله".

وخطفت أحلام الأنظار في الفترة الأخيرة بسبب رومانسيتها مع زوجها في أكثر من مناسبة، ومنها فيديو على انستجرام يوثق العديد من اللقطات الرومانسية بينها وبين زوجها طوال الفترة الماضية، سواء لحظة استقبالها له بالمطار، أو خلال التقاط فيديو رومانسي طريف على أنغام إحدى أغنياتها، وعبرت عن مدى سعادتها وحبها لزوجها، تزامنًا مع الاحتفال بعيدد زواجهما، وعلقت كذلك على مقطع الفيديو الرومانسي برسالة وجهتها لزوجها في عيد زواجهما، وقالت: "تمرد قلبي بحبك كسر حاجز كسر قانون.. كل عام وانت هدية ربي لي كل عام وانت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي واخوي وابوي وصديقي وظهري".