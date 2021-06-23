تفاصيل حفلات محمد عبده وماجد المهندس في موسم صيف جدة

ماجد المهندس كشف عن مفاجأته للجمهور في جدة اليوم، وأعلن عن حفله الجديد في موسم حفلات صيف جدة، وذلك بعدما أعلنت الشركة عن تأجيل حفل الفنان محمد عبده في جدة.

تأجيل حفل محمد عبده في موسم حفلات صيف جدة

وأعلنت شركة "بنش مارك" المنظمة لحفل الفنان محمد عبده في موسم حفلات صيف جدة، عن تأجيله لأسباب خارجة عن إرادتها، ونشرت بياناً على مواقع التواصل ذكرت به:" لاسباب خارجة عن الارادة تم تأجيل حفل الفنان محمد عبده إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/٨"، وذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في الأول من يوليو، وكشفت الشركة مؤخراً عن نفاد تذاكر الحفل المقام في جدة سوبردوم، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

ماجد المهندس يعلن عن حفله الجديد في جدة

وأعلن أيضاً الفنان ماجد المهندس عن مشاركته في موسم حفلات صيف جدة، ونشر تفاصيل حفله الجديد في جدة بتنظيم من شركة "بنش مارك"، ويحيي ماجد المهندس الحفل في يوم الخميس 24 يونيو الجاري في جدة سوبردوم، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، ونشر ماجد المهندس رسالة إلى جمهوره بعد الإعلان عن الحفل وموعد حجز التذاكر، وقال في تغريدة له:"التقيكم في جدة".

وكان الفنان ماجد المهندس قد أحيا مؤخراً حفل غنائي له في الرياض مع الفنانة نجوى كرم، وذلك بعد عودته إلى الحفلات الجماهيرية مؤخراً، وقبل أن يستعد لمواصلة حفلاته في موسم حفلات صيف جدة، ونفس الأمر بالنسبة للفنان محمد عبده والذي أحيا حفل غنائي له في الرياض، قبل الكشف عن موعد حفله الجديد في موسم حفلات صيف جدة.

موسم حفلات صيف جدة

ومن المتوقع أن تعلن تفاصيل حفلات جديدة في موسم حفلات صيف جدة بعد مشاركة ماجد المهندس ومحمد عبده، ويشارك عدد من النجوم في حفلات جديدة في جدة الأيام المقبلة وعلى رأسهم محمد حماقي الذي يستعد لإحياء حفله في يوم 25 يوليو الجاري في جدة سوبردوم أمام ملعب الجوهرة، وذلك بعد إحياء الفنان عمرو دياب لحفل في جدة هذا الشهر أيضاً.